Review: overmoedige MG S5 EV (2025) wil Kia EV3 en Skoda Elroq te lijf

Net als TEMU en Alibaba joeg de MG ZS EV vooral op koopjesjagers. Dat lukte aardig, maar de sterke concurrentie van nu legt de lat hoger. Is de nieuwe MG S5 EV goed genoeg om het de Kia EV3 en Skoda Elroq lastig te maken?.

Wat is opvallend aan de MG S5 EV?

Eerlijk is eerlijk, de MG S5 EV ziet er minder 'onhandig' uit dan zijn budgetbroertje, de MG ZS EV. Toch ogen ook bij de nieuwkomer de wielen nog altijd verhoudingsgewijs klein. Zelfs de 18-inchers van de duurste versie laten de S5 EV eruitzien alsof hij op een set thuiskomers rijdt.

Daarnaast is het ontwerp nogal 'dertien-in een-design'. Zo is de kale neus even herkenbaar als een zandkorrel op het strand. De blokjesverlichting voor en achter is daarentegen best aardig gevonden.



Net als de veel dynamischer overkomende MG 4 staat de S5 EV op het Modular Scalable Platform, met de motor achterin en aandrijving op de achterwielen.

In onbeladen toestand rust 53 procent van de 1635 tot 1725 kilo aan wagengewicht op de achterwielen en 47 procent op de voorwielen. Met twee inzittenden voorin zijn de lasten tussen beide assen vrijwel gelijk verdeeld, wat voor een evenwichtig weggedrag moet zorgen.

Het opgeruimde dashboard trekt de aandacht met een fraaie afwerkingsstrip van imitatie-koolstofvezel. In het midden bevindt zich een horizontaal aanraakscherm (12,8 inch). Anders dan de MG4 heeft de S5 daaronder een rijtje fysieke knoppen voor de klimaatregeling.



Gelukkig trakteert ook de nieuweling zijn bestuurder op een digitaal instrumentarium. Zo hoef je je blik niet steeds naar rechts te wenden om vitale informatie tot je te nemen. Ondanks de forse diameter van 10,25 inch, is het instrumentenpaneel mooi ingebouwd en steekt het niet boven de dashboardrand uit.

Wat is goed aan de MG S5 EV (2025)?

Over de ruimte voorin de MG S5 EV hebben we niks te klagen. Noch voor onszelf, noch namens de losse spullen die we bij ons hebben. De telefoon kunnen we kwijt op een draadloze oplaadplek, gestoffeerd met suède-achtig materiaal. Sowieso valt het interieur op met z'n prettig aanvoelende materialen.

Ook over het ruimteaanbod achterin hebben we weinig te mekkeren. De hoofdruimte is zelfs riant. We werpen voor vertrek nog even een blik in de kofferruimte; en dat gaat gemakkelijk. Wat zeggen we; er passen wel 453 literblikken in. Keurig, al verzet de MG S5 EV geen bakens; de Kia EV3 komt tot 460 liter en de Skoda Elroq slikt zelfs 470 melkpakken.

Onze vers volgeladen telefoon zetten we - nadat we 'm met Andoid Auto aan het infotainment hebben gekoppeld - rechtop in een speciale houder. Zo lopen we niet het risico dat het ding straks door de cabine vliegt of onder het rempedaal belandt.



Het onderstel van de MG S5 EV is onder de meeste omstandigheden mooi in balans. Vering en demping zorgen door de bank genomen voor een fijn compromis tussen comfort en stevigheid. Drempels en andere incidentele hobbels en kuilen worden netjes verwerkt.



De 231 pk en 350 Nm van de nieuwe MG laten zich duidelijk gelden. Binnen 6,3 seconden schiet de S5 EV vanuit stilstand naar 100 km/h. Dankzij de achterwielaandrijving is de tractie uitstekend en gaat de sprintoefening zonder drama van spinnende wielen. Ook de elektromotor houdt zich op de vlakte - geen irritant gegier of luidruchtig gezoem.



Wat kan beter aan de MG S5 EV?

Als je het stroompedaal flink op z'n falie geeft, word je diep in je -elektrisch verstelbare - stoel gedrukt. In de duurste Luxury-versie is die gestoffeerd met fraai grijs textiel, afgezet met kunstleer. Helaas blijkt na enige tijd dat de zitting zelfs kortbenigen te weinig ondersteuning biedt. De verhogingen aan de zijkant dringen juist te opdringerig in je dijen, terwijl je in de onderrug weer wat weinig steun voelt.



Dat de ruimte achterin prima voor elkaar is, betekent niet dat je er ook puik zit. De wagenvloer is te hoog ten opzichte van de zitting, zodat volwassen achterpassagiers met hun knieën omhoog zitten. Na drie rondjes om de kerk beginnen ze dan ook al te klagen.

De afwezigheid van een frunk vinden we bij elke EV een misser. Dat de MG S5 EV er geen heeft, is extra vreemd, want het is een achterwielaandrijver en ook de motor huist achterin. Ruimte zat voor een opbergruimte in de neus, zou je zeggen, die zeker tijdens de vakantie de ideale plek zou vormen voor de laadkabel. De ruimte onder de dubbele bodem van de kofferbak is immers alleen handig als er weinig tot niets bovenop ligt.

Op goed wegdek beoordeelden we de afstemming van vering en demping nog positief. Rijd je daarentegen op een sterk hobbelig of golvend wegdek, dan is de carrosserie continu in beweging en dat is niet erg comfortabel.

Wanneer is de MG S5 EV in Nederland en wat is de prijs?

De MG S5 EV komt in het najaar van 2025 naar Nederland en dan kost de goedkoopste versie (Comfort 49 kWh) 33.850 euro. Die beschikt niet over elektrische verwarming van het stuur en de voorstoelen. Bovendien moet je het doen met een actieradius van maximaal 340 kilometer.

De Comfort met 64 kWh is er vanaf 36.850 euro en komt volgens MG 465 kilometer ver op een acculading. Over snelladen doen beide varianten in iets minder dan een halfuur. De zeer compleet uitgeruste Luxury met de grote accu is er vanaf 39.300 euro.

Wat vind ikzelf van de MG S5 EV?

MG belooft dat de moderne MG S5 EV 'traditionele value for money' biedt, maar de nieuwkomer is zeker niet het koopje dat de MG ZS EV ooit was. En dat is meteen zijn achilleshiel.

Ja, de auto scoort op veel punten ruime voldoendes. Met z'n 7 jaar/150.000 km garantie en zijn riante uitrusting steekt-ie zelfs boven het maaiveld uit. Aan de andere kant zijn er concurrenten die sneller laden dan 120 tot 139 kW (64 kWh-versie) en verder komen op één lading.



Dat de MG met 6,3 seconden veel sneller naar 100 km/h sprint dan de populaire Kia EV3 (7,5 s), is vooral interessant tijdens dat ene proefritje met je EV-sceptische buurman. Want in de meeste andere opzichten kan de MG S5 de Kia EV3 (vanaf 36.995 euro) en de Skoda Elroq (vanaf 34.990) níét de baas.

En waarom zou je dan toch voor een auto van een Chinees merk kiezen die er ook gewoon uitziet als ... de zoveelste auto van een Chinees merk?