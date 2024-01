TEST: Zo kan een Duitse elektrische auto nog altijd winnen van een Chinese

Tests

Zijn elektrische auto’s uit Europa nog wel opgewassen tegen de betaalbare stekkerauto’s uit China? Die kwestie tackelen we in het klein door de nieuwe Opel Astra Electric te vergelijken met de MG4 Electric.

In Auto Review 2 vergelijken we de nieuwe Opel Astra Electric met de MG4 Electric. De Opel heeft een zware kluif aan de MG, want hij beschikt over minder paardenkrachten en kilowatturen. Toch wint hij de test in het blad.

Hier op de site verklappen we welke verrassingen de Astra allemaal uit zijn Rüsselsheimse hoed weet te toveren. Volgende keer belichten we de kwaliteiten van de MG4.



Simpele bediening, mooiere materialen

De Opel scoort punten met zijn simpele bediening, de uitgebreidere veiligheidsuitrusting en het materiaalgebruik. De rijhulpsystemen van de MG verdienen verdere finetuning. Zo is de rijstrookassistent veel te streng. In de Astra werkt dit systeem veel soepeler.

Wat de aandrijflijn betreft, maken MG en Opel totaal verschillende keuzes. Bij de Astra zit de elektromotor in de neus van de auto en worden de voorwielen aangedreven. Het maximale vermogen van 156 pk schopt het klinkerpatroon in de straat niet in de war, maar zorgt wel voor een soepele en zelfverzekerde acceleratie. Zijn topsnelheid bedraagt 170 km/h en dat maakt de Opel sneller dan veel andere betaalbare EV’s. De MG4 kan hem met zijn begrensde topsnelheid van 160 km/h sowieso niet bijhouden.



Betere stoelen, stillere cabine

Op het gebied van rijcomfort weet de Astra maar net te winnen van de MG4. Dat is voor een deel te danken aan de betere stoelen, die meer zijdelingse steun bieden en comfortabeler gevormd zijn. Bovendien is het stiller aan boord van de Opel en dat draagt ook bij aan een aangename rijervaring.

We merken trouwens bij beide auto’s dat de voorwielen veel comfortabeler geveerd zijn dan de achterwielen, die rollen nogal koppig achter de rest aan. Je hoeft de prijslijsten niet af te speuren naar adaptieve schokdempers, want dergelijke comfort­verhogende middelen zijn niet leverbaar.

De Astra Electric is het zuinigst

Kijken we naar het stroomverbruik, dan blijkt de Opel het zuinigst. En dat heeft-ie nodig ook, want zijn batterij is ruim tien kilowattuur kleiner. Van de opgegeven 54 kWh staat 50,8 kWh tot je beschikking. Bij de MG4 met 64 kWh is dat 61,7 kWh. Door het verschil in verbruik, komt het erop neer dat je met beide auto’s ruim 300 kilometer kunt afleggen.

Opel voorziet de elektrische Astra trouwens standaard van een warmtepomp, terwijl MG zo’n energiezuinige verwarming reserveert voor de drie duurste uitvoeringen (Luxury, Trophy Extended Range en XPower).

Focus op rijveiligheid



In beide auto’s voelt de besturing prettig aan: behoorlijk direct en met voldoende feedback. In combinatie met de soepele acceleratie maakt dat elektrisch rijden leuk. De Astra klokt bovendien de snelste rondetijd, remt het krachtigst en biedt een hoge mate van rijveiligheid.

Conclusie

Hij moest er hard voor knokken, maar de Opel Astra Electric wint zijn eerste vergelijkende test. Hij biedt het beste totaalplaatje en wij zijn vooral gecharmeerd van de eenvoudige bediening en de stille cabine. Zijn accupakket is eigenlijk aan de kleine kant, maar dankzij de zuinige elektromotor kom je toch 300 kilometer op een acculading stroom. Maar MG zit niet stil. En daarover lees je volgende keer meer.

