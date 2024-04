Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s van 2024

Nieuws

Het is bekend dat elektrische auto’s over het algemeen duurder zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor. Maar dat betekent niet dat er geen betaalbare opties zijn. We laten je de goedkoopste elektrische auto van het moment zien en 9 andere betaalbare elektrische opties in 2024.

De 10 goedkoopste elektrische auto’s van 2024

Veel mensen vragen zich af: wat is de goedkoopste elektrische auto? Een logische vraag. Ze zijn namelijk wel bereid om elektrisch te rijden, maar niet om hun spaarvarken ervoor total loss te slaan. In deze lijst slaan we voertuigen als de Microlino, Ligier en de drieling van Stellantis over, omdat dat geen volwaardige auto’s maar brommobielen zijn.

Overigens noemen we de prijzen nog zonder aftrek van de SEPP-subsidie. Je kunt dit douceurtje van 2950 euro van de overheid dus nog van het bedrag afhalen.

1. Dacia Spring (18.450 euro)

De Dacia Spring is veruit de goedkoopste elektrische auto. Dat was al zo met de eerste uitvoering, maar sinds de facelift heeft Dacia nog eens 2800 euro van de prijs afgehaald. Daarmee blijft een enorm scherpe prijs van 18.450 euro over, nog vóór aftrek van subsidie.

Wat je daarvoor terugkrijgt? Een spartaans interieur, een kleine batterij van 26,8 kWh en dus een beperkte actieradius (220 kilometer), kabbelende laadtijden (7 kW, ‘snelladen’ met 30 kW) en een trage aandrijflijn. Maar de prijs is onbetwistbaar aantrekkelijk.

2. Citroën ë-C3 (24.290)

Veel merken hebben aangekondigd te werken aan een goedkope elektrische auto van om en nabij de 25.000 euro, maar het was Citroën dat iedereen te snel af was met de nieuwe Citroën ë-C3. De EV is vanaf 24.290 euro te bestellen. In de ë-C3 zit een accupakket van 44 kWh, waarmee je tot 320 kilometer op één lading komt (WLTP).

Ook alle andere specificaties zijn een stuk indrukwekkender dan die van de Dacia Spring. Vandaar ook de meerprijs. Zo kun je bijvoorbeeld snelladen met 100 kW en heeft de ë-C3 met 113 pk een stuk meer vermogen. Ook het comfort staat op een hoger plan, mede door de prettige stoelen en de Citroën Advanced Comfort Suspension. Chapeau Citroën.

3. Fiat 500e (28.990)

Fiat heeft met de stokoude Fiat 500 zo'n enorm succes te pakken, dat het met zijn compacte EV inspiratie haalde uit de styling en het ontwerp van de hatchback met verbrandingsmotor. Zo werd in 2020 de Fiat 500e geboren, die als twee druppels water lijkt op zijn benzinebroer. De 24 kWh-uitvoering heb je al vanaf 28.890 euro.

Deze heeft een bescheiden actieradius van 190 kilometer en kan maar maximaal met 50 kW snelladen. Aan de straat of thuis laad je de 500e desondanks in minder dan anderhalf uur op. Dat komt door de combinatie van de kleine batterij en het laadvermogen van 11 kW.



4. BYD Dolphin (29.990)

BYD is in China gigantisch, en timmert ook in Europa aan de weg. De BYD Dolphin is met een vanafprijs van net geen 30 mille de meest betaalbare optie van het merk. De Dolphin is ruimer dan je zou verwachten, heeft minimaal 340 kilometer range en zit al vanaf het basismodel ruim in zijn spullen. Zo is bijvoorbeeld een warmtepomp standaard. Dat de laadvermogens niet om over naar huis te schrijven zijn, nemen we dan ook op de koop toe.

5. Opel Corsa Electric (30.949)

De Opel Corsa is natuurlijk een begrip in Nederland, maar de volledig elektrische versie kennen we pas sinds 2019. Tot voor kort kon je de in 2023 gefacelifte Corsa Electric vanaf een kleine 35 mille bestellen, maar met een nieuwe versie werd de EV ineens 4000 euro goedkoper. De Opel Corsa Electric YES kost voor aftrek van subsidie 30.949 euro en heeft de bekende 136 pk-aandrijflijn van Stellantis.

De batterij van 50 kWh is pas na 345 kilometer leeg (WLTP), en kan met 11 kW binnen 3 uur weer worden opgeladen. Snelladen is met een vermogen van 100 kW binnen een halfuurtje gepiept.

6. MG4 (32.285)

Van origine was MG een Engelse autoproducent, maar het merk is sinds 2006 in Chinese handen. Onder de nieuwe eigenaren worden er voornamelijk elektrische auto’s gebouwd door MG, waarvan de MG4 een van de meest recente voorbeelden is.

De MG4 is een volwaardige C-segmenter en biedt een hoop waar voor zijn geld. Zo is de actieradius met 350 kilometer respectabel en is er ook niet beknibbeld op basisuitrusting. Ook zijn we onder de indruk van het veercomfort en de rijeigenschappen.

7. Seres 3 (33.990)

Drie jaar geleden reden we met de elektrische Seres 3, maar daarna hoorden we nooit meer iets van het Chinese merk. Nu is het Chinese merk met een nieuwe importeur terug in Nederland. Om dit te vieren zet haalt Seres 4 mille van de prijs af en zet het de 3 voor 33.995 euro extra scherp in de markt.

De Seres 3 heeft 163 pk, een batterij van 54 kWh en een actieradius van 331 kilometer. Snelladen gaat met 56 kW, dat is tegenwoordig best traag. De top van 155 km/h is wel weer prima voor Nederland.

8. Peugeot e-208 (35.320)

De Peugeot e-208 is het Franse broertje van de Opel Corsa. Technisch zijn ze dan ook gelijk, al zou je dat gezien de prijs niet zeggen. De elektrische 208 is namelijk ruim 4 mille duurder dan de Opel. Positievere punten zijn het stijlvolle en goed afgewerkte interieur en de keurige technische specificaties.

9. MG5 (35.885)

MG is sinds de genoemde Chinese overname ijverig betaalbare EV's aan het ontwikkelen. Met de MG5 had het merk zelfs een primeur: het was de eerste betaalbare elektrische stationwagon op de markt. Je krijgt dus een hoop ruimte voor je geld, al moet je geen bagageruimte verwachten zoals in een 'gewone' station. De batterij moet immers ergens worden weggewerkt.

Verder is de EV capabel, maar niet indrukwekkend. De MG5 heeft een actieradius van minimaal 320 kilometer, een batterij van 50 kWh en een laadsnelheid van 11 kW of 87 kW (snelladen).



10. MG ZS (35.885)

Ook de compacte SUV van MG, de MG ZS, ontbreekt niet in dit lijstje. Deze is verkrijgbaar voor dezelfde prijs als de MG5: 35.885 euro. Ook de actieradius (320 km) en het vermogen (177 pk) zijn gelijk.

Wel is duidelijk te merken dat deze ZS al in 2021 werd geïntroduceerd. Aan het laadvermogen bijvoorbeeld: 6,6 kW aan de straat of thuis, 75 kW aan een snellader. Wel is de ruimte achterin indrukwekkend, evenals de standaarduitrusting.



De goedkoopste elektrische auto met private lease

Vind je de bedragen van al die elektrische auto's hierboven nog te gortig? Overweeg dan om een elektrische auto te private leasen. Hierdoor betaal je in plaats van het aankoopbedrag een maandelijkse vergoeding, en kun je ook nog profiteren van subsidie.Via onze prijsvergelijker vind je makkelijk de goedkoopste elektrische auto met private lease.

De goedkoopste hybride-auto

Ben je nog niet klaar om te stekkeren, en wil je liever een hybride-auto? Dan is de goedkoopste optie de MG3, vanaf 22.769 euro. De Toyota Yaris is een goede tweede, met een vanafprijs van 26.050 euro. De Yaris is vooralsnog eveneens de goedkoopste hybride auto met private lease.

De goedkoopste auto

De auto’s uit dit lijstje zijn relatief betaalbaar. Als je echter zonder voorkeur voor een elektrische aandrijflijn op zoek gaat naar de goedkoopste auto, kom je bij een andere Dacia terecht: de Sandero.