Verbruikstest: echte hybride auto is zuiniger dan zijn moderne tegenhanger

Merk je bij de pomp het verschil in brandstofverbruik tussen een volwaardige hybride auto als de Mitsubishi Colt en de mild hybride Peugeot 208?

In de autowereld heb je echte hybride auto’s en neppers. Deze zogeheten ‘mild hybrids’ zijn een soort tussenoplossing om verbrandingsmotoren een fractie zuiniger te maken. Ze hebben een zwakkere elektromotor en een kleinere batterij dan een full hybrid - maar wat merk je daarvan bij de pomp?

Mild hybrid is minder zuinig dan echte hybride

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de mild hybrid is minder zuinig dan de volwaardige hybride. Na een testrit van 108 kilometer door de stad, over landwegen en de snelweg komt de Mitsubishi Colt (full hybrid) uit op een laag verbruik van 5,2 l/100 km (1 op 19,2).

Opvallend vaak rijdt hij daarbij volledig elektrisch van stoplicht naar stoplicht. Ook de Peugeot 208 (mild hybrid) kan korte stukken volledig elektrisch afleggen, maar zijn zwakkere elektromotor en kleinere accu beperken de mogelijkheden. Toch is zijn testverbruik van 5,6 l/100 km of 1 op 17,9 keurig, net als bij de Mitsubishi precies 1 liter boven de fabrieksopgave.

De elektromotoren die helpen het brandstofverbruik te drukken, assisteren ook bij het optrekken. Deze strijd wint de Peugeot: hij sprint in 8,4 seconden naar de honderd (Mitsubishi: 9,0 s). En de 208 heeft een topsnelheid van 200 km/h, terwijl de Colt uit efficiëntie-overwegingen bij 180 km/h wordt begrensd.



Ene automaat is de andere niet

De automatische transmissie van de Colt levert zijn beste werk bij een ontspannen rijstijl. Hij schakelt soepel zolang de vraag naar vermogen beperkt blijft, kickdowns en agressief accelereren liggen hem minder goed. De automatische transmissie met dubbele koppeling van de Peugeot kan daar beter mee omgaan. De zestraps automaat schakelt onopvallend en soepel.



Conclusie

De Mitsubishi Colt 1.6 HEV is zuiniger dan de Peugeot 208 Hybrid 136 e-DSC6, dus de complexe hybridetechniek bewijst zijn nut. Maar er valt ook iets te zeggen voor de kracht en souplesse van de mild hybrid, aangezien de full hybrid elke vorm van sportiviteit overboord lijkt te gooien in zijn streven om zo zuiniger mogelijk te rijden.

