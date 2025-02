3 manieren waarop Mitsubishi Colt (ietsepietsie) beter is dan Renault Clio

Tests

In Auto Review 3 halen we de geijkte duimstokken tevoorschijn, want de Mitsubishi Colt neemt het op tegen de bijna identieke Renault Clio. De kopie doet drie dingen beter dan het origineel.

Deze test van de Mitsubishi Colt 1.6 HEV en de Renault Clio Hybrid is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 3.

1. Mitsubishi levert Colt met stoel- en stuurverwarming

Voor wie het nog niet wist: de nieuwe Mitsubishi Colt 1.6 HEV rolt van dezelfde productielijn als de bestaande Renault Clio Hybrid en beschikt over identieke aandrijftechniek. De auto’s zijn eigenlijk bijna identiek.

Beide merken bepalen wel hun eigen uitrustingsniveau en prijzen – in wiens voordeel dat uitvalt, blijkt pas echt als je de prijslijsten naast elkaar legt. Dan valt op dat de Colt de betere uitrusting heeft. Twee van de drie uitvoeringen hebben namelijk standaard stoel- en stuurverwarming aan boord, bij de Renault moet dergelijk wintergereedschap altijd van de optielijst komen.

2. De Mitsubishi heeft een (iets) hogere topsnelheid

Hou je van schnitzel en kom je vaak op de autobahn? Weet dan dat de Renault Clio een topsnelheid van 174 km/h heeft en de Mitsubishi de 180 km/h aantikt. Een klein verschil, maar toch. Zo kan de Colt-rijders eerder aanschuiven en bestellen.



3. Zelfs 8 jaar garantie voor Mitsubishi Colt

Misschien wel de belangrijkste reden om voor de Mitsubishi Colt te kiezen, is de uitgebreide fabrieksgarantie van maar liefst acht jaar. Ondanks de identieke techniek biedt Renault maar twee jaar garantie.

Conclusie

Een muntje opgooien is de kortste klap: kop is Renault Clio, munt is Mitsubishi Colt. Het maakt niet uit hoe hij valt, want de auto’s zijn technisch identiek en ze scoren bijna evenveel punten.

De belangrijkste reden om voor de Colt te kiezen, is de 8 jaar fabrieksgarantie van Mitsubishi. En wie nooit meer een nieuwe auto zónder stoelverwarming koopt, kan bij de Mitsubishi-dealer waarschijnlijk de betere deal sluiten.

