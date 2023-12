Deze in Nederland ooit zo populaire compacte auto is terug

De Mitsubishi Colt is terug in Nederland. Hij is gebaseerd op de Renault Clio en lijkt dan ook als twee druppels water hierop. Toch heb je een goede reden om juist voor de Mitsubishi Colt te kiezen.

Nederlanders zijn dol op zekerheid en garantie. We sluiten nog net geen verzekering af voor het geval dat een vallende ster op je hoofd terechtkomt. Wat dit betreft kun je beter de nieuwe Mitsubishi Colt nemen dan de Renault Clio. Mitsubishi is gul en geeft acht jaar garantie, Renault gaat niet verder dan een zuinige twee jaar. Die garantie kan weleens een sterke troef worden in de strijd om de gunst van de koper.

Maar of de Mitsubishi Colt hiermee het succes van zijn voorgangers weet te evenaren, is nog maar de vraag. Dat eerdere succes liegt er niet om, in de jaren 80 werden jaarlijks bijna net zoveel Coltjes op de weg gezet als bijvoorbeeld Polootjes.

Onderhuids is er nog een belangrijk verschil met de Renault Clio. Het instapmodel van de nieuwe Mitsubishi Colt is de driecilinder 1.0L MPI met 67 pk. Die atmosferische aandrijflijn vind je niet op de Nederlandse markt in de Clio.

Je vindt in onze wekelijkse nieuwsbrief nog meer rijtests:

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Mitsubishi Colt Hybrid

We zijn echter onderweg met de Mitsubishi Colt Hybrid. De aandrijflijn bestaat uit een 1,6-liter viercilinder benzinemotor, een elektromotor, een startgenerator, een batterij van 1,2 kWh en een automatische transmissie zonder koppeling. Die transmissie heeft twee elektrische versnellingen en vier ‘gewone’. Als je het opschrijft, duizelt het je al, laat staan als je rijdt. Want echt soepeltjes werkt het allemaal niet. Vooral op lage snelheden, bijvoorbeeld in druk stadsverkeer, lijken de verschillende componenten druk in overleg te gaan over wie wat doet.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag.

Op andere momenten komt precies de motor in het spel die je niet verwacht. Starten gebeurt tijdens onze test ‘gewoon’ op de benzinemotor, het heuveltje van een parkeergarage oprijden gaat juist elektrisch. Soms slaat de benzinemotor abrupt aan als je constant 50 km/h rijdt en er geen aanleiding voor lijkt te zijn.

Je went eraan, maar het is allemaal niet even verfijnd. Op de snelweg, waar de benzinemotor altijd actief is, heb je minder last van de spraakverwarring tussen alle onderdelen. Het theoretische verbruik van dit breipatroon met enkele steekjes te veel is 4,3 l/100 km (1 op 23,3), en als je niet in de verleiding komt om de topsnelheid te testen, moet je in de praktijk makkelijk onder de 1 op 20 kunnen blijven.

Mitsubishi Colt test conclusie

De Renault Clio is een betrouwbare, goed rijdende auto en daarmee een prima basis voor Japanse variaties op een Frans thema. Technische verschillen zijn er niet, op de 1.0-basismotor na. Twijfelaars tussen Clio en Colt kunnen hun keuze maken op basis van de lekkerste koffie, of de verkoper met de netst gepoetste schoenen. Of op basis van de veel betere garantievoorwaarden van Mitsubishi, want dat is wél een serieus voordeel ten opzichte van Renault.