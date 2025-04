Zo rijd je heel goedkoop in een van de bekendste automodellen van Nederland

Nieuws

De Renault Clio is sinds 1990 in Nederland en is ondertussen dan ook uitgegroeid tot een begrip in ons land. Private lease is een uitstekende manier om in zo’n iconische Clio te rijden: via onze private lease vergelijker kun je al vanaf 329 euro per maand rijden in de hatchback!

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.

De Renault Clio is normaal gesproken al scherp geprijsd, maar bij Renault zelf is het model momenteel al helemaal voor een goede prijs te bestellen: al vanaf 329 euro per maand private lease je het model. We laten je de technische specificaties van de Renault zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Clio iets voor jou is.

Wil jij de Renault Clio private leasen?

Bekijk hier de beste Renault Clio private lease deals

Liever zelf de beste deal zoeken? Bekijk ons aanbod in onze private lease vergelijker.

Over de Renault Clio

Specificaties

Uitvoering TCe 90 GPF 1.6 Hybrid 145 E-TECH Vermogen 91 pk 143 pk Koppel 160 Nm 205 Nm Aandrijflijn Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 4,2 l/100 km (1 op 23,8) 0-100 sprint 12,2 s 9,3 s Bagageruimte 391 l 301 l CO2-uitstoot (WLTP) 118 g/km 95 g/km

Pluspunten

+ Zuinig

+ Standaarduitrusting compleet

+ Prettig directe besturing

+ Rood als standaardkleur!

Minpunten

- Automaat niet altijd soepel

- Hybrid: aandrijflijn voelt onverfijnd aan

- Niet met elektrificatie verkrijgbaar

Renault Clio Evolution

De Renault Clio is beschikbaar in 3 uitrustingsniveaus: Evolution, Techno en Esprit Alpine. Al vanaf het basismodel zit je goed bij de hatchback, met onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

Parkeersensoren achter

16 inch stalen wielen

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

7 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

7 inch digitaal instrumentarium

Renault Clio private lease

De Renault Clio is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Clio private lease prijzen.

De Renault Clio is een van de goedkoopste auto's in zijn klasse via de private lease pagina van Auto Review. Als je toch liever een andere auto wilt, kun je verder kijken op onze private lease vergelijker. Hier ontdek je een breed assortiment van auto's.