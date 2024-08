Renault houdt EV-uitverkoop: ook de Scenic E-Tech is plotseling 2950 euro goedkoper

Nieuws

Het is EV-uitverkoop bij Renault: naast de Megane E-Tech is nu ook de Renault Scenic E-Tech 2950 euro goedkoper geworden. Het is een poging van de Fransen om meer van hun elektrische modellen aan de man te brengen.

We schreven eerder al waarom de Renault Megane E-Tech plotseling 2950 euro goedkoper is geworden, en nu matst Renault potentiële klanten van de Scenic E-Tech op dezelfde manier.

De actie werkt als volgt. De Renault Scenic met het 60 kWh-accupakket komt momenteel in aanmerking voor SEPP-subsidie. Deze subsidie wordt tijdelijk door Renault verdubbeld, waardoor er niet 2950 maar 5900 euro van het verkoopbedrag bedrag wordt afgetrokken.

De elektrische Scenic met de grotere batterij van 87 kWh valt door zijn hogere prijs buiten de subsidieregeling en dus ook buiten de actie van Renault.

Renault Scenic E-Tech prijs

Door de verdubbeling van de subsidie is de Renault Scenic nu al verkrijgbaar vanaf 36.570 euro. Dan koop je de elektrische SUV als Evolution-uitvoering, met onder andere een warmtepomp, climate control met 2 zones, een achteruitrijcamera, 19-inch lichtmetalen wielen en een 9-inch touchscreen.

Met dezelfde aandrijflijn (170 pk, 60 kWh) komt ook de Techno in aanmerking voor de dubbele subsidie-actie, waardoor deze nu voor 39.070 euro is te bestellen.

Prijzen van de Renault Scenic E-Tech inclusief EV-subsidie en de Renault-actie



Motorisering Uitvoering Accupakket Vermogen Actieradius (Dubbele)

subsidie? Prijs

(incl. kortingen)

EV60 Comfort Range Evolution 60 kWh 170 pk 430 km Ja € 36.570 Techno 60 kWh 170 pk 430 km Ja € 39.070 EV87 Long Range Techno 87 kWh 220 pk 625 km Nee € 47.970 Esprit Alpine 87 kWh 220 pk 625 km Nee € 49.770 Iconic 87 kWh 220 pk 625 km Nee € 51.670

EV60 Comfort Range vs EV87 Long Range

Als je deze bedragen ziet en alsnog voor de Scenic met 87 kWh en 220 pk gaat, is de extra actieradius en de sterkere elektromotor je blijkbaar erg veel waard - 8900 euro om precies te zijn. Zoveel verschillen de Techno-uitvoeringen van de EV60 en EV87 nu in prijs.



Verkoop elektrische auto’s valt tegen

De subsidie-actie lijkt een poging van Renault om de Scenic E-Tech wat scherper in de markt te zetten. Het model ging in de eerste zeven maanden van dit jaar 568 keer over de toonbank, terwijl de populaire Tesla Model Y maar liefst 8880 keer geregistreerd werd in dezelfde periode.