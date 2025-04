TEST – Wat Europese automerken kunnen leren van de BYD Dolphin

Tests

In Auto Review 4 neemt de BYD Dolphin het op tegen de Peugeot E-2008, de Renault Megane E-Tech Electric en de Volkswagen ID.3. Zo probeert hij de gevestigde Europese orde aan het wankelen te brengen.

In Nederland en België mag BYD dan een relatief onbekend merk zijn, wereldwijd gezien gaat het als een speer. BYD en Tesla strijden al maanden om de titel van grootste EV-bouwer ter wereld. Wat Build Your Dreams bijzonder maakt, is dat het veel onderdelen in eigen huis ontwikkelt.

Hierdoor is het minder afhankelijk van toeleveranciers en blijven de productie­kosten laag. Dit heeft BYD bovendien veel kennis en ervaring opgeleverd, bijvoorbeeld op het gebied van batterijproductie. In de Dolphin ligt de in eigen beheer ontwikkelde Blade-batterij.



Les 1: Zuinig rijden, grote batterij

De BYD Dolphin heeft het laagste stroomverbruik (16,7 kWh/100 km) en een relatief grote batterij. Hij komt 362 kilometer ver op een volle accu (60,4 kWh netto). Dat is 65 kilometer vérder dan al zijn concurrenten.

De elektrische Peugeot 2008 is ook zuinig (17,1 kWh per 100 km), maar door het kleine accupakket (50,8 kWh netto) blijft de realistische actieradius steken bij 297 kilometer. Het praktijkverbruik van de Volkswagen ID.3 is ronduit hoog (21,0 kWh/100 km) en de Megane verbruikt nog eens 0,9 kWh extra. De Volkswagen en de Renault rijden respectievelijk 281 en 274 kilometer op een acculading energie.

Les 2: Veel voor weinig

Bij de kassa geeft de BYD het goede voorbeeld. Met een basisprijs van 36.190 euro is de Dolphin de goedkoopste auto in deze test én de standaarduitrusting is ronduit riant. Een paar voorbeelden? Elektrisch verstelbare voorstoelen met verwarming, een 12,8-inch touchscreen met navigatie en een 360-gradencamera - alles is standaard aan boord.

De basisprijs van de Volkswagen ID.3 ligt hier weliswaar niet ver vandaan (39.990 euro), maar dit bedrag loopt snel op wanneer je de configurator doorloopt en een paar (essentiële) opties aanvinkt. Zo kost een warmtepomp bijvoorbeeld 1190 euro, terwijl die bij de concurrentie standaard is. Onze testauto kost maar liefst 47.660 euro. De Renault Megane (40.390 euro) en de Peugeot E-2008 (41.950 euro) zitten er qua prijs tussenin.

Les 3: Gul met garantie

Qua garantievoorwaarden tonen Volkswagen en Renault zich zuinig: met slechts twee jaar fabrieksgarantie steken ze schraal af tegen BYD (6 jaar of 150.000 km). Peugeot heeft deze les al geleerd en verhoogde de garantietermijn van zijn elektrische modellen naar 8 jaar of 160.000 km.

Conclusie

De BYD Dolphin is op het eerste gezicht een steengoede aanbieding: voor het kleinste bedrag krijg je de auto met het grootste rijbereik. Bovendien is de uitrusting ronduit indrukwekkend. Maar als je een stap terugdoet en alle aspecten van de auto in je opneemt, dan zie je ook een paar lelijke uitglijers. Wat die precies zijn, belichten we volgende keer.

