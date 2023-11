BYD Dolphin: actieradius gemeten bij 100 km/h

427 kilometer is de officiële actieradius van de BYD Dolphin (2023) in Comfort-uitvoering. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Bij het uitzoeken van een BYD Dolphin moet je goed kijken welke batterij je krijgt. De twee goedkopere uitvoeringen (Active en Boost) hebben een accupakket van 44,9 kWh. De grotere batterij van 60,4 kWh is gereserveerd voor de Comfort en de Design. Wij rijden in de Comfort-uitvoering van 35.490 euro.

Wat betreft de weersomstandigheden op de testdag, boft de Dolphin. In deze tijd van het jaar zijn droog weer en een buitentemperatuur van 13 graden het beste waarop je kunt hopen. We rijden onze standaard testronde van 100 kilometer, over de A73 van Nijmegen naar Venlo en weer terug.



BYD Dolphin: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de BYD Dolphin bij de genoemde weersomstandigheden een gemiddeld stroomverbruik van 18,0 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 60,4 kWh helemaal leeg, dan kom je 335 kilometer ver.

Normaal tonen wij je foto’s van de tripcomputer, maar die konden we met geen mogelijkheid resetten. Gelukkig brengt de Dolphin het stroomverbruik van de laatste 50 kilometer in kaart, de precieze afstand van onze heen- en terugrit. We namen het gemiddelde van beide ritten (17,8 en 18,2 kWh/100 km). Je ziet de grafieken op onderstaande foto’s.

Om het verbruik van de BYD Dolphin in verhouding te plaatsen: de MG4 Electric haalde in februari een vergelijkbare score van 17,6 kWh/100 km. En de auto waarmee de Dolphin zijn platform deelt – de BYD Atto 3 – verbruikte 17,5 kWh/100 km, precies een jaar geleden.

Actieradius in verhouding tot WLTP



Actieradius WLTP - 427 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 335 km - 78%

Actieradius 130 km/h - niet gemeten

Ditmaal hadden we geen tijd om een actieradiustest op 130 km/h te doen. Maar als het stroomverbruik van de Dolphin wederom lijkt op dat van de Atto 3, dan ligt het rond de 26 kWh/100 km en haal je ongeveer 230 kilometer uit een volle batterij. Maar dit is dus nattevingerwerk, we hebben het niet getest.

Conclusie

Als je overdag met een BYD Dolphin over de snelweg rijdt, ga je na 300 kilometer nadenken over een laadpauze. Dan laad je in 40 minuten tot 80 procent en dan heb je weer 268 kilometer op zak. Prima getallen voor een auto in deze prijsklasse.

Aanvankelijk vonden we het gemeten stroomverbruik van 18,0 kWh/100 km een vrij hoog getal. Maar dan kijk je naar de verbruikscijfers van de MG4 Electric en de BYD Atto 3 en zie je dat je daar in de winter niet aan ontkomt. Daar kom je liever nu achter, dan nadat je de auto hebt gekocht.