In 2022 was deze EV een bestseller, nu moet-ie plaatsmaken voor niet-elektrische modellen

Volkswagen is niet het enige merk dat het zwaar heeft momenteel. Bij Fiat gaat het ook niet zo lekker. De Italianen gooien de fabriek van de Fiat 500e dicht en bereiden de productie van niet-elektrische modellen voor.

Wereldwijd blijft de verkoop van elektrische auto's stijgen. Maar de grootste groei zit in China. In veel andere landen verloopt de verkoop van EV’s lang niet zo voortvarend als veel autobouwers hadden gehoopt. Dat is de reden dat steeds meer merken hun EV-strategie opnieuw onder de loep nemen. De vraag is echter of dat voor de lange termijn slimme keuzes zijn.

Verkoopcijfers Fiat 500e in een diep dal



Zelfs een voormalig bestseller ontkomt niet aan de huidige malaise. Dat bewijst het nieuwste slachtoffer van de tegenvallende EV-markt: de Fiat 500e. Volgens Reuters heeft Stellantis aangekondigd dat de fabriek waar de elektrische stadsauto wordt gemaakt, vier weken lang wordt stilgelegd.



Dit gebeurt onder andere vanwege de lage vraag. Stellantis vertelde Reuters dat deze maatregel noodzakelijk is omdat er zowel binnen als buiten Europa te weinig bestellingen zijn om de productie op peil te houden. Fiat sluit de historische Mirafiori-fabriek in Turijn vanaf vandaag, 13 september 2024, voor een periode van vier weken.

Voorbereiding voor productie hybride Fiat 500



Overigens rommelt het al langer in de Mirafiori-fabriek. De vakbonden willen dat er meer goedkopere modellen wordt geproduceerd, in plaats van alleen de Fiat 500e. Daarom investeert Stellantis 110 miljoen dollar in de fabriek en om er een hybride-versie van de Fiat 500e te bouwen. Dat wordt blijkbaar een andere auto dan de huidige Fiat 500 Hybrid. Dat is een mild hybride, gebaseerd op de Fiat 500 die al sinds 2007 meegaat.



Fiat 500e veel te duur



Hoewel er inderdaad sprake is van een afname in de vraag naar EV's, ligt de beperkte vraag naar de Fiat 500e ook aan de auto zelf. De auto oogt schattig en rijdt leuk, maar dat weegt niet op tegen zijn hoge prijs. Het instapmodel van de 500e kost in Nederland 28.990 euro. Daarvoor krijg je een EV met 93 pk en een bescheiden 24 kWh-batterij, die je in het beste geval 190 kilometer ver brengt.



Ooit, in een veel minder druk concurrentieveld was het leuke retro-smoeltje nog genoeg om mensen over de streep trekken. Sterker nog, in 2022 was de Fiat 500e een paar maanden op rij de bestverkochte elektrische auto van Europa, maar die tijd is voorbij.



Concurrenten Fiat 500e



De 118 pk sterke Fiat 500e met de grote accu (42 kWh) en een bereik van 319 kilometer, kost 33.490 euro. Dan is een MG4 (170 pk, bereik 370 km) voor 32.285 euro een betere koop. Hetzelfde geldt voor de budgetconcurrent uit het eigen Stellantis-huis, de Citroën ë-C3 (vanaf 23.300 euro). Zelfs de Peugeot e-208 en de grotere Fiat 600e zijn niet veel duurder dan de 500e, terwijl ze meer bereik en ook veel meer ruimte bieden. En dan te bedenken dat ook de betaalbare Hyundai Inster en Renault 5 in de startblokken staan.

Als Fiat meer mensen achter het stuur van de Fiat 500e wil krijgen, zal de fabrikant de prijs moeten verlagen. Aan de andere kant is ook dat niet gezond voor het merk. Misschien dat de nieuwe hybride-versie van de Fiat 500e, die in 2025 of 2026 wordt verwacht, meer mensen zal aanspreken.