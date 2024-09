Hyundai Inster (2024) preview: deze 7 dingen vallen ons op

Nieuws

De nieuwe Hyundai Inster (2024) is al te zien tijdens de Inster Experience in Vianen. Wij zijn er als eerste bij en vertellen je 7 dingen die ons opvielen aan het Koreaanse ruimtewonder.

1. Hyundai Inster: Koreaans ruimtewonder

Voor een 3,83 meter lang autootje is de Hyundai Inster verrassend ruim. Met de verschuifbare achterbank helemaal naar achteren, kunnen twee lange mensen probleemloos achter elkaar zitten. Maar ze moeten niet te stevig of te breedgeschouderd zijn, want de Inster is ook smal. De hoofdruimte is dan weer ronduit riant.

2. Lekker veel fysieke knoppen

Onder het centrale touchscreen vind je een prachtige verzameling van fysieke druk- en draaiknoppen. Met de bovenste rij schakelaars bedien je de audio, het onderste gedeelte is voor de klimaatregeling. Met een prominente knop zet je de temperatuur hoger of lager. Wat kan het leven toch simpel zijn. We ontdekken ook de Driver Only-knop die we kennen uit andere elektrische Hyundai’s, waarmee je alleen de bestuurder opwarmt of afkoelt.



3. De gele is eerste keus

Als je het lichtgekleurde interieur wilt dat je op veel persfoto’s ziet, moet je de Hyundai Inster in het geel bestellen. De officiële naam is Buttercream Yellow Pearl. Alle andere lakkleuren worden geleverd met het donkere interieur waarvan we zelf een paar kiekjes schoten. Interieurdesigner Victor Andrean (zie foto) adviseert avontuurlijke types met modderige mountainbikes om voor deze zwarte stof te kiezen. Die is -uiteraard - gemaakt van gerecyclede petflessen.



4. Instrumentarium met 'bereikhelper'

Zo ziet het digitale instrumentarium van de Hyundai Inster eruit. Rechts in beeld zie je de voorspelde actieradius, met eronder en erboven in het klein het aantal kilometers dat je in het beste en slechtste geval haalt. Hyundai noemt dit de ‘bereikhelper’. Is er nog tijd om dit te veranderen in een mooier woord als ‘bereikhulp’?

Verder ontdekken we rechtsonder een balkje dat het gekozen regeneratieniveau laat zien en linksonder spotten we een balkje dat zeer globaal de batterijstatus toont. Op het centrale touchscreen staat het niveau van de batterij wel nauwkeurig uitgedrukt in procenten.



5. Ikea here we come

Alle stoelen vouwen plat, ook de beide voorstoelen. In theorie kun je er een matras in leggen en op wereldreis gaan … Wij vinden een tripje naar een Ikea al een groots avontuur en zijn benieuwd hoe lang het bouwpakket mag zijn. Van de achterklep tot het dashboard is de Inster 2,30 meter lang. En nu we de rolmaat toch bij de hand hebben: de opening van de achterklep meet 1,07 meter in de breedte en 80 centimeter in de hoogte.



6. “Hyundai verkoopt geen lucht”

Boven het dashboardkastje zit een inkeping in het dashboard, een opbergvakje. Interieurdesigner Victor Andrean legt uit dat Hyundai als motto heeft geen lucht te verkopen. Hij verduidelijkt dat holle ruimtes uit den boze zijn. Dus in plaats van een holle ruimte achter het dashboard, krijgt de bijrijder een handig opbergvakje.

Aan dat motto hebben we ook het diepe telefoonbakje in het midden van het dashboard te danken, met het extra opbergvak eronder.

7. Onze favoriete uitvoering van de Hyundai Inster

Voor de Inster kun je kiezen uit twee batterijen (42 of 49 kWh) en drie uitvoeringen (E-Motion, Pulse en Evolve). Het kleinste accupakket is alleen leverbaar voor de goedkoopste uitvoering. Voor stoel- en stuurverwarming en een energiezuinige warmtepomp vink je het Winter Pack aan.

Zodra Hyundai de prijzen bekendmaakt, zijn wij vooral benieuwd wat de ‘middelste’ uitvoering (Pulse) met het Winter Pack kost. Dat lijkt – zonder de prijzen te weten – de ideale combi van uitrusting en prijs. Dan staat de auto trouwens niet op de afgebeelde 17-inch wielen, maar op 15-inch lichtmetaal. Niet zo stoer, maar beter voor het verbruik.



De Hyundai Inster staat eind 2024 bij de dealer en de prijzen worden binnenkort onthuld. Scroll naar beneden voor meer foto's.