Wij willen ook voor 7 euro per dag in een Hyundai Inster rijden

In Zuid-Korea kun je voor slechts 10.000 won per dag in een elektrische Hyundai Inster rijden. Dat klinkt als een groot bedrag, maar omgerekend is het minder dan 7 euro. Dat willen wij ook!

Automerken zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om jou in een nieuwe auto te krijgen. Koop, huurkoop, private lease, zakelijk lease, abonnementen – je ziet door de bomen het financiële bos niet meer.

Hyundai lanceert in thuisland Zuid-Korea een nieuw Batterij Care Lease-plan, speciaal voor de Casper EV. De auto die binnenkort naar Europa komt onder de naam Hyundai Inster.

Wat is het Batterij Care Lease-plan van Hyundai?

Zoals de naam van het Batterij Care Lease-plan doet vermoeden, speelt bij deze leasevorm de gezondheid van de batterij een belangrijke rol. Met een app moedigt Hyundai gebruikers aan om de batterijstatus en hun eigen oplaadgewoontes in de gaten te houden. Lever je de auto na afloop weer in met een accupakket dat blaakt van gezondheid, dan krijg je 200 euro terug.

Wat ongetwijfeld meespeelt, is dat Zuid-Korea de laatste weken in de ban is van batterijbranden. Met de naam ‘Batterij Care Lease’ speelt de marketingafdeling van Hyundai daar handig op in.

7 euro per dag = 185 euro per maand

Hyundai voorspelt dat de Casper Electric een levensduur van 10 jaar heeft. Daar schrikken we van, want bijna alle auto’s van de Auto Review-redactie zijn ouder dan dat … Hoe dan ook is die 10 jaar belangrijk voor het verhaal, want het lijkt erop dat Hyundai de restwaarde van de batterij (over 10 jaar) nu al verrekent met de nieuwprijs van de auto, om het leasebedrag laag te houden.



Een dagprijs van minder dan 10.000 won staat mooi op reclameposters en komt op maandbasis uit op 272.000 won of 185 euro. Voor dat bedrag willen wij ook wel in een Hyundai Inster rijden.



De goedkoopste elektrische auto in onze private lease-vergelijker is de Dacia Spring van 293 euro per maand. Daar gaat de EV-subsidie nog van af, maar dan kom je nog altijd niet in de buurt van 185 euro per maand. Bovendien is de Hyundai Inster – in ieder geval op papier – de betere elektrische auto.

Over twee weken gaan we de Hyundai Inster bekijken. Kunnen we meteen onderhandelen over de prijs.