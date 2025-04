Hyundai Inster: 5 dingen die je wilt weten over deze guitige EV

Tests

Na een eerdere, vluchtige kennismaking in het buitenland, rijden we de Hyundai Inster nu op vaderlandse bodem. We gaan op zoek naar de antwoorden op een aantal vragen die we nog hadden over de betaalbare EV.

1 - Waarom heet de Hyundai Inster niet Ioniq 1?

Sinds de Ioniq 5 is de aanduiding ‘Ioniq’ bij Hyundai voorbehouden aan auto’s die zijn ontworpen voor een puur elektrische aandrijflijn. Hoewel de Inster wel degelijk volledig elektrisch is, heeft-ie als basis een auto met verbrandingsmotor, de Casper. En dus husselde Hyundai een paar letters door elkaar en noemde de elektrische nieuwkomer Inster.



De Casper is trouwens voorbehouden aan de Koreaanse thuismarkt en lijkt sprekend op de Inster, maar is 23 centimeter korter. De tot 2,58 meter verlengde wielbasis van de Inster biedt plek aan het accupakket en levert gelijktijdig veel beenruimte op.

2 - Is zo’n compacte ‘urban SUV’ ook geschikt als gezinsauto?

Collega Bart signaleerde het al: de Inster biedt probleemloos plaats aan vier volwassen inzittenden. Zeker als je de in twee delen verschuifbare achterbank in de achterste stand zet, hebben zelfs bonenstaken van meer dan 1,90 meter alle been- en hoofdruimte.



Breed is de Inster dan weer niet. De fanatiekste sportschoolbezoekers worden in de compacte Hyundai dan ook intiemer met elkaar dan ze misschien willen. De Inster heeft achterin niet voor niets maar twee gordels. Aan vier leden van een modaal gezin biedt de Koreaan daarentegen ruimschoots plaats.

De ruimte voor vier mensen is dus riant, alleen moet je niet gevieren de weekboodschappen willen doen of drie weken op vakantie gaan. Daarvoor is de bagageruimte simpelweg te klein. Afhankelijk van de stand van de achterbank past er 280 tot 351 liter in, maar dan is de ruimte onder de vloerplank meegerekend. Alleen ligt daar, bij gebrek aan een frunk, ook al het laadsnoer, mogelijkerwijs vergezeld van noodhesjes en een verbanddoos.



Snak je naar meer betaalbare EV's? Onze nieuwsbrief houdt je op de hoogte.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Beide voorstoelen laten zich volledig horizontaal naar voren laten klappen. Doe dat aan de bijrijderskant en je kunt probleemloos een set schuttingpalen vervoeren. Klap beide stoelen voorover en je bouwt de Inster om tot een tweepersoons bed - zonder dat er ook maar één inbussleutel aan te pas komt.

3 - Wat is de werkelijke actieradius van de Hyundai Inster?

We hebben de Inster niet aan de bekende Auto Review-­actieradiustest onderworpen. Desondanks hebben we een goede indruk gekregen van het energieverbruik en de werkelijke actieradius. In de koude testweek varieerde ons verbruik bij een eenpersoons bezetting van 14,4 tot 18,7 kWh per 100 kilometer.



Het zuinigst reed de Inster toen we stadsverkeer combineerden met een ritje over 80-wegen. Daarbij we flipperen we vlijtig, om zo veel mogelijk remenergie te hergebruiken. Het hoogste verbruik registreerden we na een licht illegale snelwegrit en de fotosessie. Daarbij lag het tempo hoog en trokken we veel sprintjes om de fotograaf voor bevriezing te behoeden.



Rijd je op de snelweg met de cruisecontrol op zo’n 105 km/h, reken dan op een verbruik van 16 tot 17 kWh/100 km en een bereik van zo’n 280 kilometer. Bij warmer weer worden de cijfers vast iets gunstiger. Snelladen gaat bij de Inster met de grote accu met maximaal 85 kW. Daarmee heeft de batterij 30 minuten nodig om van 10 naar 80 procent laadcapaciteit te kruipen.

4 - Rijdt de Inster echt zo volwassen?

Van EV’s zijn we gewend dat ze stil zijn, toch blijft het verrassend om die stilte te ervaren in zo’n compacte auto als de Hyundai Inster. De motor hoor je eigenlijk alleen bij lage snelheden, puur vanwege het verplichte bijgeluid. Pas vanaf 120 km/h begint de rijwind een serieuze deun mee te blazen.



Voor een elektrische auto is de Inster vrij licht (1280 tot 1328 kg), alsnog ligt-ie stevig op de weg. In elk geval een stuk steviger dan de Dacia Spring. Helemaal ongevoelig voor zijwind is-ie echter niet. Het onderstel - met een heuse multilink-achteras - rekent netjes af met oneffenheden. De bochtvastheid is prima en als het de elektronica te hard gaat, volgt een subtiele ingreep om de boel op de rails te houden. De besturing is erg licht en biedt weinig feedback. Helaas was de draaicirkel groter dan verwacht.

5 - Zorgt de Hyundai Inster ook voor ergernissen?

Uiteraard valt er op detailniveau nog wel wat te mekkeren. Als de zon even doorbreekt, merken we bijvoorbeeld dat je niks hebt aan de zijwaartse zwenkende zonnekleppen. Ze zijn zo kort, dat het felle zonlicht gewoon in je bakkes blijft schijnen.

Een ander zichteuvel komt voor rekening van de verzameling waakhonden achter de binnenspiegel. De kap die daarover heen zit, is zo breed, dat je er vaak omheen moet kijken als je voor een stoplicht staat.

Nog meer 'Insteressante' vragen en antwoorden lees je in Auto Review 4/2025.