Hyundai Kona Electric (2023): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

514 kilometer is de officiële actieradius van de nieuwe Hyundai Kona Electric (2023). Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Vergeet het rijbereik van 514 kilometer dat we zojuist genoemd hebben. Dat is voor de Kona Electric met 17-inch wielen, maar onze testauto staat op stoer 19-inch lichtmetaal en dat kost je een boel actieradius: er gaat 60 kilometer af en je rijdt volgens Hyundai nog maar 454 kilometer op een volle batterij.

We testen trouwens de Kona Electric met de grote batterij van 65,4 kWh. Zijn voorganger had 64,0 kWh. Ook heeft onze testauto een warmtepomp (optioneel), zodat het amper stroom kost om het interieur tot 21 graden te verwarmen. In het EV-menu zien we dat de klimaatregeling en de stoelverwarming samen niet meer dan 1 kW trekken. In de zomer zal dat minder zijn, in de winter meer.

Op de testdag is het 9 tot 13 graden. We rijden een testronde van 100 kilometer. De verbruikscijfers zie je op onderstaande foto’s.

Hyundai Kona Electric (2023): actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Hyundai Kona Electric onder de genoemde omstandigheden een gemiddeld stroomverbruik van 16,3 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 65,4 kWh helemaal leeg, dan leg je 401 kilometer af.

Juich echter niet te vroeg, want bij een tweede testrit waarbij het harder waait, valt het stroomverbruik hoger uit: 17,8 kWh/100 km. Dan kom je zo maar 34 kilometer minder ver op een acculading stroom.

Hyundai Kona Electric: actieradius bij 130 km/h

In onze actieradiustest van de Jeep Avenger schrijven we hoe leuk het is om te testen wat hard rijden (130 km/h) met het stroomverbruik doet. Maar net als bij Lichamelijke Opvoeding, kost het sommigen meer moeite dan anderen. De Kona Electric verbruikt 25,4 kWh/100 km en dat is fors. Het resultaat is een 130-km/h actieradius van 257 kilometer.

Conclusie

Als je het ons vraagt, is 65,4 kWh een mooi formaat batterij voor een compacte suv. Als je overdag over de snelweg rijdt en het weer werkt een beetje mee, kom je 401 kilometer op een volle batterij. Dat zijn meer kilometers dan alle elektrische suv’s van Stellantis met 51 kWh in de vloer afleggen.

Als je van doorrijden houdt, schiet het stroomverbruik omhoog. Dat heb je met elke elektrische auto, maar bij de Hyundai Kona is het verschil in verbruik tussen 100 en 130 rijden wel opvallend groot. Of dat met jouw rijstijl voor problemen gaat zorgen, weet je zelf het best.