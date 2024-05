Wij vergelijken de Kia EV3 met de Volvo EX30, Hyundai Kona en Kia Niro

Nieuws

Wat voor auto is de Kia EV3 nou precies? Hoe groot is-ie, wat zijn de grootste concurrenten en waar blinkt hij in uit? Voor deze vergelijking halen we ook de Kia Niro erbij.

De Kia EV3 is een compacte SUV met een volledig elektrische aandrijflijn. Net als de Volvo EX30, de Hyundai Kona en de Kia Niro. In dit artikel vergelijken we deze modellen op drie belangrijke onderdelen: actieradius en snelladen, afmetingen en prijs.

En ja, we halen de elektrische Kia Niro er expres bij, want volgens Kia kunnen de twee modellen best naast elkaar bestaan.

Actieradius en snelladen

Bij de Kia EV3 kun je kiezen tussen twee batterijen: 58,3 en 81,4 kWh. Met de gewone batterij kom je 410 kilometer ver en de Long Range-uitvoering heeft een actieradius van 600 kilometer. Dat is een grote batterij voor zo’n relatief kleine auto. De Volvo EX30 gaat tot 69 kWh en de Hyundai Kona en Kia Niro hebben een accupakket van circa 65 kWh.

Snelladen doet de EV3 met maximaal 128 kW en dat klinkt niet heel indrukwekkend. De Volvo EX30 piekt volgens de folder namelijk bij 153 kW. In de praktijk haalt-ie zelfs 159 kW. Maar Kia belooft een vlakke laadcurve, dus het opladen gaat altijd snel, hoe vol de accu ook zit. Al na 31 minuten zou de grote batterij weer vol (80 procent) moeten zitten. De EX30 klaart de klus in 28 minuten, maar zijn batterij is kleiner.

Op het gebied van laadvermogen hobbelen de Hyundai Kona en de Kia Niro er een beetje achteraan: 100 respectievelijk 82 kW.

Model Grootste batterij Actieradius (WLTP) Snellaadvermogen Motorvermogen Kia EV3 81,4 kWh 600 km 128 kW 204 pk Volvo EX30 69,0 kWh 476 km 153 kW 272 pk Hyundai Kona 65,4 kWh 515 km 100 kW 218 pk Kia Niro 64,8 kWh 460 km 82 kW 204 pk

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Afmetingen

De Kia EV3 is 4,30 meter lang, 1,85 meter breed van 1,56 meter hoog. Tijdens onze kennismaking met de auto pocht Kia met de wielbasis van 2,68 meter, want die is net zo lang als die van de Kia Sportage. Maar als je cijfers onder elkaar ziet (variërend van 2,65 tot 2,72 meter), is er eigenlijk maar een conclusie mogelijk: wat heeft de grote Sportage eigenlijk een kleine wielbasis!

Het verschil in wielbasis tussen de Volvo EX30 en de Kia EV3 is op papier slechts 3 centimeter, maar in de praktijk is de tweede zitrij van de Kia veel ruimer. Wat verder opvalt is dat de Kia een stukje langer is dan de Volvo. Het scheelt 7 centimeter. Maar weet dat de Kona en de Niro nog iets langer uitvallen.

Model Lengte Breedte Hoogte Wielbasis Kia EV3 4,30 m 1,85 m 1,56 m 2,68 m Volvo EX30 4,23 m 1,84 m 1,55 m 2,65 m Hyundai Kona 4,35 m 1,83 m 1,57 m 2,66 m Kia Niro 4,42 m 1,83 m 1,57 m 2,72 m

Prijs

In de tweede helft van 2024 komt de Kia EV3 naar Europa. Kia Nederland is nu aan het bedenken hoeveel de elektrische SUV moet gaan kosten. Onderstaande tabel met de prijzen van de concurrentie kan daarbij handig van pas komen.

Het zou fijn zijn als de prijzen lager óf vergelijkbaar zijn. Dus pakweg 36 mille voor een EV3 met 58,3 kWh en ongeveer 40.000 euro voor de Long Range-variant. We gaan het zien.