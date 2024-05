Elektrische Kia EV3 maakt de Volvo EX30 stikjaloers

Nieuws

Wij hebben de Kia EV3 al in het echt gezien. Tijdens de kennismaking bleven we maar wijzen: dat doet-ie beter dan de Volvo EX30, en dat. Dat ook. Maak kennis met Kia’s nieuwe succesnummer.

De Kia EV3 is een compacte SUV met een volledig elektrische aandrijflijn. Maar verwar ‘compact’ niet met ‘krap’ of met 'stadsautootje'. De binnenruimte en de batterij zijn zo riant, dat je de EV3 als enige auto kunt inzetten. Met de gewone batterij (58,3 kWh) kom je 410 kilometer ver, maar er is ook een Long Range-uitvoering met 81,4 kWh en een actieradius van 600 kilometer! In beide gevallen drijft een 204 pk sterke elektromotor de voorwielen aan.

Je kijkt in dit artikel naar foto's van de luxe GT-Line-uitvoering in de nieuwe kleur Aventurine Green. Drie andere nieuwe carrosseriekleuren die Kia introduceert met de EV3 zijn Shale Grey, Frost Blue en Terracotta.

Design en stroomlijn

Een goede stroomlijn (Cw: 0,263) helpt om het stroomverbruik laag te houden. Dat heeft de compacte SUV te danken aan slimme ontwerpdetails zoals de schuin oplopende motorkap, de kunststof flapjes bij de voorwielen en de langgerekte dakspoiler. Andere stroomlijnkunstjes zijn verborgen, zoals de bijna volledig dichte bodemplaat, de airflap achter de voorbumper (sluit boven 80 km/h) en de zogeheten ‘boatshape’ van de auto: voor is-ie breder dan achter.

Ken dat je gevoel dat je iets mooi vindt, maar je weet niet precies waarom? Bij de EV3 vinden we het fraai hoe de voor- en achterlichten de vorm van de carrosserie volgen. En als je goed kijkt, zie je dat de wielkasten niet symmetrisch zijn en dat hoeken in de carrosserie die op elkaar lijken, toch subtiel verschillen. Kortom, het design is een lekker georganiseerde chaos en dat sluit goed aan bij Kia's huidige designfilosofie (Opposites United) en onze manier werken.

Gelijkenissen en verschillen met de EV9

Aan de buitenkant lijkt de EV3 al behoorlijk op de grote Kia EV9, maar aan de binnenkant zijn de overeenkomsten nog duidelijker. Het opvallend brede touchscreen is één-op-één overgenomen en bestaat uit het instrumentarium, een klimaatscherm en het multimediasysteem. En gelukkig heeft de EV3 ook fysieke knoppen voor de temperatuurregeling en het volume.

Een duidelijk verschil met de EV9 is het laadvermogen. Het elektrische vlaggenschip kan snelladen met 210 kW, terwijl het nieuwe trekschuitje tot 128 kW gaat. De reden is simpel: de EV3 staat op een goedkoper platform dat werkt met 400 in plaats van 800 volt. Toch zit de grote batterij al na 31 minuten weer vol.

Nog een EV met een tafeltje

De Kia EV3 is niet de eerste EV met een tafel waaraan de bestuurder en bijrijder kunnen vingerverven. Die eer gaat naar de nieuwe Lancia Ypsilon. Maar het tafeltje van de EV3 is op zijn eigen manier uniek: het zit tussen de voorstoelen en is uitschuifbaar. Het gebied eronder is open gehouden, zodat je er veel spullen kunt opbergen. Dat moest ook wel, want onder de armsteun zit geen opbergvak.

Kia EV3 of Volvo EX30

De Kia EV3 maakt de Volvo EX30 op meerdere manieren stikjaloers. Zo is de Kia een vertrouwde auto met een gewoon instrumentarium, fysieke knoppen voor de temperatuur en raamschakelaars op de deurpanelen (lees: knoppen zitten waar ze horen te zitten). Bovendien heeft de Kia EV3 een riante achterbank met genoeg beenruimte voor volwassen passagiers. De EX30 is een auto voor gezinnen met kleine kinderen. En met zo'n grote batterij (81,4 kWh) is-ie de Volvo ook wat betreft de actieradius ongetwijfeld de baas. Kortom, met meer bedieningsgemak, binnenruimte en rijbereik heeft de EV3 nu al drie streepjes voor op de EX30.

Kia EV3: prijs en levertijd

In juli komt de EV3 al op de markt in Zuid-Korea. De Europese introductie volgt in de tweede helft van dit jaar. Kia Nederland is nu aan het bedenken hoeveel de EV3 moet gaan kosten. Tijdens onze kennismaking met de auto, hebben we elke Kia-medewerker ingefluisterd dat de Volvo EX30 begint bij 36.795 euro. En dat hun prijs daar eigenlijk onder moet liggen. Maar misschien vindt Kia wel dat de EV3 meer te bieden heeft dan de EX30 en dus ook meer mag kosten …