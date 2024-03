Volvo EX30: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

475 kilometer is de officiële actieradius van de Volvo EX30 Single Motor Extended Range. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Volgens de eerste berichten is de Volvo EX30 niet bepaald een zuinigheidswonder. Door het verbruik van de elektrische suv te testen bij 100 en 130 km/h – zoals we al met zoveel EV’s gedaan hebben – leren we hoe de vork in de steel zit.

In deze test staat de Volvo EX30 Single Motor Extended Range centraal. Dat is de versie met de grote batterij van 69 kWh (netto) en een WLTP-actieradius van 475 kilometer.

We gaan de verbruikscijfers van de EX30 vergelijken met die van de nieuwe elektrische Hyundai Kona. Twee elektrische suv’s in het B-segment met een prijskaartje van ongeveer 40 mille. En net zo belangrijk voor een eerlijke vergelijking: de weersomstandigheden komen overeen: rond een graad of 10 en droog.

Volvo EX30: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Volvo EX30 Single Motor Extended Range een gemiddeld stroomverbruik van 19,9 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 69 kWh helemaal leeg, dan kom je 346 kilometer ver.

Pakken we de Hyundai Kona actieradius erbij, dan zien we een veel lager verbruik: 16,3 kWh/100 km. De EX30 is inderdaad geen zuinigheidswonder: hij jaagt er op deze snelheid 22 procent meer stroom doorheen dan de Hyundai.

Volvo EX30: actieradius bij 130 km/h

Wie denkt ’s avonds rap naar huis te knallen, moet batterijstatus goed in de gaten houden. Op 130 km/h klimt het stroomverbruik tot 27,3 kWh/100 km. Het resultaat is een 130-km/h actieradius van 252 kilometer.

Schrale troost: ja, de EX30 is ronduit dorstig, maar op deze snelheid krimpt het verschil in verbruik met de Kona Electric (25,4 kWh/100 km) tot 7 procent.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 475 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 346 km - 73%

Actieradius 130 km/h - 252 km - 53%

Conclusie

Voor zo’n kleine auto verbruikt de Volvo EX30 veel stroom. En doordat hij er overdag op de snelweg 22 procent meer energie doorheen jaagt dan de Kona Electric, is de grote batterij van 69 kWh toch al na 346 kilometer weer leeg.

Met andere woorden: als je een EX30 gaat kopen, maak dan sowieso budget vrij voor de versie met deze grote batterij. De accu van de instap-EX30 heeft maar 51 kWh en die houdt het volgens onze berekening op 100 km/h grofweg 260 kilometer vol.