Autoverkopen maart 2025: Tesla zakt, stokoude Volvo bedreigt EX30

Op 1 april, de dag dat de grappen je om de oren vliegen, valt er voor de autobranche weinig te lachen. Het aantal registraties van nieuwe auto's in maart 2025 is lager dan een jaar eerder. Toch zijn er merken die tevreden terug kunnen kijken. Tesla hoort daar niet bij.

Bovag, RAI Vereniging en RDC hebben de autoverkopen over maart 2025 en daarmee ook het eerste kwartaal bekendgemaakt. In de maanden januari, februari en maart zijn 91.766 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is 9,8 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder (101.718 stuks).

Ook de maand maart zorgt voor beteuterde gezichten van de importeurs. Er zijn 31.515 nieuwe auto’s op kenteken gezet, een daling van liefst 14,8 procent ten opzichte van maart vorig jaar (36.994 registraties). Hiermee zet de dalende lijn die in januari (-4,6 procent) en februari (-8,3 procent) was ingezet door. En flink ook.

Meerdere oorzaken voor verkoopdaling

Deze afname kent meerdere oorzaken, aldus Bert de Kroon, voorzitter van Bovag Autodealers. “Enerzijds zorgt de flinke inhaalslag van eind vorig jaar nu voor een dip in de nieuwverkoop. Daarnaast zien we het consumentenvertrouwen dalen, beïnvloedt de aanhoudende inflatie de betaalbaarheid en beperkt de hoge rente de financierbaarheid."

Voeg hier de onzekerheid rondom EV’s en de mondiale ontwikkelingen aan toe, en je begrijpt dat de rapen gaar zijn.

Overigens hebben EV's weinig te mopperen. Over het eerste kwartaal komt het totaal aantal EV-registraties uit op 32.439. Dit betekent een stijging van 7,9 procent ten opzichte van vorig jaar (30.057). Het marktaandeel van elektrische auto’s komt daarmee uit op 35,3 procent. Hybride auto’s (ook mild hybrid) blijven populair met 46,8 procent marktaandeel (42.931 registraties), terwijl het marktaandeel van benzineauto’s verder daalt naar 16,5 procent (15.157 registraties).

Kia pakt 3 kopposities

Er zijn ook importeurs die ondanks de dalende automarkt tevreden kunnen terugkijken op de maand maart. Die van Kia bijvoorbeeld. Dit merk heeft 3 kopposities te pakken: die van meest verkochte EV (de Kia EV3 met 1024 registraties), de populairste auto (wederom de EV3) en de meeste autoverkopen als merk (2859 stuks).

De top 5 van populairste automerken in maart 2025 ziet er als volgt uit:

Kia EV3 (1.024 registraties, 3,2% marktaandeel) Tesla Model 3 (792 registraties, 2,5% marktaandeel) Tesla Model Y (734 registraties, 2,3% marktaandeel) Citroën C3 (653 registraties, 2,1% marktaandeel) Toyota Aygo X (592 registraties, 1,9% marktaandeel)

Kia EV3 het populairst

De Kia EV3 is dus de meest gekochte elektrische auto. In januari en februari was-ie dat ook al. Dat gaat ten koste van de EV die iedereen eerst wilde hebben, de Volvo EX30. De Zweeds-Chinese SUV stond in januari en februari nog op plek 4, maar is met 313 registraties nu buiten de top 5 gekukeld. Met andere woorden: de EV3 verkoopt ruim drie keer beter dan de EX30.

Ook opvallend: de relatief oude Volvo V60 (vanaf 2018 leverbaar) zit met 294 registraties de veel nieuwere en goedkopere EX30 op de hielen.

De top 5 van populairste EV's van maart 2025 ziet er als volgt uit:

Ka EV3 (1.024 registraties, 9,1% marktaandeel) Tesla Model 3 (792 registraties, 7,1% marktaandeel) Tesla Model Y (734 registraties, 6,6% marktaandeel) Citroën C3 (580 registraties, 5,2% marktaandeel) BMW IX1 (484 registraties, 4,3% marktaandeel)

Och, Tesla toch ...

Het is makkelijk schieten op Tesla, dus doen we dat ook. Of het de politieke inmenging van topman Elon Musk is of de afwachtende houding van Model Y-belangstellenden voor de gefacelifte versie, durven we niet met zekerheid te zeggen, maar feit is dat het merk steeds verder in de ellende zakt.

In maart 2024 werden nog 3957 Tesla's geregistreerd, een jaar later is dat aantal drastisch gedaald naar 1536 auto's. De BMW-importeur heeft daarentegen een prima maand achter de rug. Niet alleen steeg de verkoop ten opzichte van maart 3024 met 11,2 procent, een top 3-positie maken ze daar ook niet vaak mee.

De top 5 van populairste automerken van maart 2025 ziet er als volgt uit: