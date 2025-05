Dit automerk had in 2024 een topjaar, maar ontslaat nu duizenden mensen

Nieuws

In 2024 boekte Volvo nog een verkooprecord. Wereldwijd gingen er 763.389 nieuwe Volvo's door de dealerpoorten, waaronder ruim 175.000 volledig elektrische. Nog geen jaar later schakelt Volvo terug en kondigt een massa-ontslag aan. Wat ging er mis?

De ontslagronde maakt deel uit van een rigoureuze reorganisatie die vorige maand werd aangekondigd. Het grootste probleem is dat de kosten per geproduceerde auto veel te hoog zijn. Tegelijkertijd blijft de vraag naar volledig elektrische Volvo's achter bij de prognoses.



En dan dreigt er door toedoen van de huidige Amerikaanse president Trump ook nog een wereldwijde handelsoorlog. Deze optelsom heeft de afgelopen maanden gezorgd voor een keldering van de aandelenkoers van het Zweedse merk.

3000 banen geschrapt

De eerste stap om Volvo weer op koers te krijgen, is het schrappen van 3000 banen. Blijkbaar vond Volvo voormalig CEO Jim Rowan minder geschikt voor deze bezuinigingsoperatie. De Schot werd naar huis gestuurd en vervangen door oudgediende Håkan Samuelsson.

De voormalige Volvo-baas (tot 2022) is opnieuw ingevlogen om het zinkende schip vlot te trekken. In april kondigde hij een besparingsoperatie van 18 miljard Zweedse kronen aan, zo’n 1,6 miljard euro.

Geen ontsnapping mogelijk

Volgens Samuelsson ontsnapt vrijwel geen enkele afdeling aan de ontslagronde. Of het nu gaat om onderzoek en ontwikkeling, communicatie of personeelszaken, als je niet letterlijk meehelpt om Volvo's in elkaar te schroeven, ben je je baan niet zeker. Samuelsson: “Een flinke ingreep, maar wel eentje waar we gezonder van worden. En ja, het scheelt ook een hoop geld.”



Alle autonieuws, tests en reportages rustig op papier lezen? Nu hoge korting op een Auto Review-abonnement. Bespaar 90 euro!



Vooral Zweeds personeel de klos

De nieuwe financieel directeur Fredrik Hansson zegt dat alle afdelingen en locaties worden geraakt, maar dat vooral het hoofdkantoor in Göteborg eraan moet geloven.



In totaal gaat het om zo’n 15 procent van het kantoorpersoneel. De ontslagronde kost Volvo éénmalig 1,5 miljard kronen, maar moet op termijn voor lagere kosten zorgen.

Last van Trump

Zoals vrijwel alle autofabrikanten, heeft ook Volvo last van alle geopolitieke herrie van dit moment. Vooral de onzekerheid over Amerikaanse importheffingen zorgt voor veel onrust. Met veel productie in Europa én China voelt Volvo de bui al hangen.



Toch zuur, omdat Volvo dacht in elk geval hogere importheffingen op in China gebouwde Volvo EX30 te vermijden, door een deel van de productie naar het Belgische Gent te verhuizen. Maar voor de export naar de VS heeft dat misschien helemaal geen zin. En ook andere goedkopere Volvo-modellen worden wellicht onverkoopbaar op de Amerikaanse markt.

Daarnaast dreigen de modellen die in de VS worden gebouwd (XC90, EX90) ook duurder te worden. Die bestaan immers niet alleen uit Amerikaanse onderdelen en met Trumps importtarieven in het verschiet, gaat dit voor hogere prijzen zorgen.

Minder snel volledig elektrisch

Omdat de vraag naar volledig elektrische Volvo's achterloopt bij de verwachtingen van een paar jaar geleden, ging de elektrificatiestrategie al eerder op de schop. Om die reden blijft Volvo langer plug-in hybrides bouwen dan oorspronkelijk was gedacht. Zo kreeg de stokoude Volvo S90 een flinke facelift en werd onlangs een nieuwe Volvo XC70 aangekondigd. Beide zijn auto's die vooral Amerikaanse klanten moeten trekken.

Komende herfst moet de nieuwe organisatiestructuur staan als een huis. Analisten zijn voorzichtig positief, en noemen de reorganisatie ‘logisch’. Volvo zelf heeft z’n financiële vooruitzichten voor de rest van het jaar maar even in de koelkast gezet – want met instabiele markten, onzekere consumenten én tarievenstress is het koffiedik kijken geworden.

En het aandeel? Dat ging maandag met 3,6 procent omhoog – al gebeurde dat gek genoeg al vóór de ontslagaankondiging. Want ja, zelfs op de beurs is timing alles. Toch staat het Volvo-aandeel dit jaar nog steeds op een verlies van 24 procent.



Blijf via onze gratis nieuwsbrief betrokken bij het Volvo-nieuws.