Tesla Model Y opgepast: de Volvo EX60 komt eraan

Volvo heeft zijn elektro-ambities afgezwakt, toch kunnen we nog in 2025 een nieuwe elektrische SUV uit Zweden verwachten. Kan die Volvo EX60 gebruikmaken van de heersende Tesla-schaamte en het de Model Y moeilijk maken?

In 2024 stelde Volvo zijn EV-ambities bij. Het jaar 2030 is sindsdien geen harde deadline meer om volledig elektrisch te worden. Toch komt er, behalve de onlangs getoonde Volvo ES90, dit jaar nog een nieuwe elektrische Volvo bij. Dat wordt een SUV onder de EX90, waarvan de modelnaam zeer waarschijnlijk EX60 wordt. Tijdens de presentatie van de ES90 kwam er ‘per ongeluk’ al een teaserbeeld van deze nieuwe SUV voorbij.



300 kilometer erbij in 10 minuten

De nieuwe SUV wordt actief in hetzelfde segment als de Tesla Model Y en krijgt waarschijnlijk razendsnelle laadtechniek. Dankzij 800-volt architectuur, zouden de laadtijden beter dan gemiddeld moeten zijn. De ES90 kan bijvoorbeeld tot 300 kilometer rijbereik toevoegen in slechts 10 minuten aan een 350 kW-lader. Maar daar blijft het niet bij ...



De Volvo EX60 is het eerste model dat op Volvo’s nieuwe, SPA3-platform staat. Dat is veel flexibeler dan het huidige SPA2-platform, dat de basis vormt voor de Volvo EX90 en ES90. SPA3 maakt het mogelijk om modellen te bouwen die zowel kleiner zijn dan de Volvo EX30, als groter dan de EX90. Bovendien moet het forse kostenbesparingen mogelijk maken. Dat laatste zou voor een aantrekkelijk prijskaartje kunnen zorgen.



Volvo EX60 ijzersterke voor concurrent Model Y

Tel daar de razendsnelle laadtijden bij op en de nieuwe Volvo EX60 zou weleens een ijzersterke concurrent van de Tesla Model Y kunnen worden. Zeker nu het Amerikaanse merk worstelt met het negatieve imago van zijn grote baas Elon Musk. Volvo heeft wereldwijd juist een ijzersterke naam, vrij van politieke smet. En het grote succes van de elektrische EX30 en EX/XC40 heeft aangetoond dat het Zweedse merk een breed koperspubliek onder EV-rijders aanspreekt.

Plug-in hybride Volvo met 200 km elektrisch bereik?

In de komende jaren volgen nog meer elektrische modellen op het SPA3-platform, maar ook een plug-in hybride met een groot elektrisch rijbereik. Of die auto eruitziet als de EX60 en waarschijnlijk XC60 gaat heten, is vooralsnog onduidelijk.



Wel is de kans groot dat die PHEV dezelfde aandrijflijn krijgt als zijn concerngenoot Lynk & Co 08. Dat betekent dat ook de nieuwe plug-in hybride Volvo waarschijnlijk een elektrische actieradius van 200 kilometer krijgt. Daarmee lopen Volvo en Lynk & Co vooraan als het gaat om het elektrische bereik van stekkerhybrides.

