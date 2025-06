TEST: Kia EV9 vernedert de 25.000 euro duurdere Volvo EX90

Tests

Aan grote elektrische SUV’s met vijf, zes of zeven zitplaatsen is in autoland geen gebrek. De nieuwe Volvo EX90 krijgt het aan de stok met de veel goedkopere Kia EV9.

Deze vergelijkende test van grote elektrische SUV's is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 6. In het blad komen de BYD Tang en Xpeng G9 ook uitgebreid aan bod.

Pijnlijk 1: Kia EV9 is ruimer dan Volvo EX90

De Volvo EX90 steekt letterlijk met kop en schouders boven zijn benzinebroer uit, want hij is een paar centimeter groter dan de Volvo XC90. Vooral de wielbasis is royaal: bijna drie meter. Dankzij de compacte elektrische aandrijflijn, met een motor op elke as, is het binnenin opvallend ruim. De hoofdruimte is indrukwekkend, zelfs met het standaard panoramadak.

Maar met zijn indrukwekkende wielbasis van 310 centimeter, is de Kia EV9 een ware gymzaal op wielen. De rechtopstaande raamstijlen, het hoge dak en de grote raampartijen zorgen voor een onovertroffen gevoel van ruimte. Ook het zicht rondom profiteert van de strakke, hoekige carrosserievorm. En zelfs de derde zitrij is groot genoeg voor volwassenen, mits de passagiers op de tweede zitrij bereid zijn iets van hun riante beenruimte in te leveren. Dus de Kia is ruimer dan de Volvo, met name achterin.

Pijnlijk 2: Kia heeft kwaliteit en afwerking beter op order

Volvo bouwt degelijker auto’s, maar ook de Zweden maken fouten. Het glazen panoramadak van onze testauto is slordig afgewerkt en het infotainmentsysteem blijkt tijdens de testperiode allesbehalve stabiel. Opnieuw opstarten bood meestal uitkomst, maar dat was ook tijdrovend. Na verloop van tijd gaf het systeem er zelfs helemaal de brui aan. Waar blijft de omvangrijke software-update die deze kinderziektes verhelpt?

Doordat Volvo deze kwaliteitsmissers maakt, kan het gebeuren dat de Kia EV9 meer punten scoort op kwaliteit - ondanks het gebruik van simpeler materialen. De carrosserie van de Koreaan is onverstoorbaar stevig en de software draait foutloos.

Pijnlijk 3: Kia geeft meer garantie dan Volvo

De Volvo EX90 is met afstand de duurste van het stel en tikt als Twin Motor Performance al bijna de grens van 100.000 euro aan. Onze testauto, uitgerust als luxe Ultra-uitvoering, komt uit op een stevige 104.195 euro – dat is 25.000 euro duurder dan de Kia EV9 AWD in de luxe GT-Line-uitvoering.

Daar komt bij dat je voor de EX90 de hoogste verzekeringspremies en de meeste motorrijtuigenbelasting betaalt. En waar Kia 7 jaar algehele garantie geeft, vindt Volvo het na 3 jaar mooi geweest.

Conclusie

De Kia EV9 wint opnieuw een vergelijkende test. De ruimtekoning overtuigt met een doordacht totaalpakket en een prettig rijgedrag. Minder prettig zijn de luidruchtige assistentiesystemen, die nog wel wat verfijning kunnen gebruiken. De Volvo EX90 Twin Motor Performance gooit hoge ogen met zijn comfort, afwerking en rijgedrag, maar zakt naar plek twee door de torenhoge prijs.

