TEST Volvo EX90 - grote kwaliteiten, kleine imperfecties

Tests

Eindelijk konden we rijden met de nieuwe Volvo EX90, een grote elektrische 7-persoons SUV. Dat beviel goed, alleen moet Volvo nog wel wat werk verzetten.

Al op 9 november 2022 stuurde Volvo het persbericht van zijn nieuwe elektrische 7-zits SUV de wereld in. De productie begon afgelopen juni, later dan de bedoeling was. Volvo liep namelijk tegen softwareproblemen aan. Het gehannes was dusdanig dat klanten langer op hun bestelde Volvo EX90 moesten wachten.

We vinden maar weinig dingen saaier dan software, dus genoeg hierover: de Volvo EX90 is er. De exemplaren voor Europa lopen niet in Zweden of China van de band, maar in Charleston, Amerika. Hier is het XXL-formaat ook beter op zijn plaats. Maar toch is het Volvo gelukt de EX90 een rustig en stijlvol design mee te geven. Geen dikdoenerij, maar juist ingetogen en chic. Wij houden ervan en we denken de gemiddelde EX90-koper ook.

Volvo EX90 is de rust zelve

Die rust vind je terug in het interieur. Ook hier geen frivoliteiten als ventilatieroosters die op propellers lijken, een spraakassistent met een bellenblazend gezichtje op het dashboard of drie schermen die in elkaar overgaan alsof je naar één breedbeeldtelevisie zit te kijken. In plaats daarvan een keurig verticaal centraal scherm en een relatief klein, maar desondanks duidelijk afleesbaar instrumentarium, uiteraard ook digitaal.

Onze wekelijkse nieuwsbrief is de 'vrijmibo' onder de nieuwsbrieven en leest lekker weg.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Een dikke knuffel voor de stoelenmakers van Volvo. De stoelen van de Volvo EX90 zitten zalig. Ze bieden veel comfort, een goede ondersteuning en kennen genoeg verschillende standen. Wat je postuur en lengte ook zijn, iedereen kan een prettige zithouding vinden.

We gaan nog even door met beloningsstickers op rapportjes plakken, want we zijn ook erg te spreken over hoe stil de Volvo EX90 is. Dat je beide elektromotoren (een voor, een achter, dus AWD) van de 517 pk sterke Twin Motor Performance waarmee wij rijden nauwelijks hoort, was te verwachten. Maar dat ook banden- en windgeruis niet hoorbaar zijn, is een aangename verrassing. Vooral omdat ons testexemplaar op flinke 22-inch sloffen met breed rubber staat.

Tip Geniet van je auto én bespaar geld Welke verzekering je ook kiest, met Univé ga je binnen 10 minuten voordelig en goed verzekerd de weg op. Ontdek jouw voordeel

Geweldige reisauto

We leggen ons oor goed te luisteren en het enige dat we op de snelweg horen, is het zachtjes blazen van de airconditioning. Sowieso is de Volvo EX90 een geweldige reisauto. Met de dubbele luchtvering (een optie van 2705 euro op de Plus en Ultra) heb je nauwelijks door wat er onder de auto gebeurt. Alsof er een dun laagje lucht tussen de wielen en het asfalt zit, zo smooth en onverstoorbaar rijdt de grootste Volvo van dit moment. Bij hogere snelheden gaat de carrosserie wat omlaag voor een nog betere stabiliteit.

De ruimte op de achterbank is goed. Net als voorin zit je hier heel comfortabel. Van de ruimte op de derde zitrij moet je je niet te veel voorstellen. De Nio EL8 is hier ruimer. Aan de andere kant: met alle zeven zitplaatsen in gebruik kun je nog altijd 310 liter aan bagage meenemen - in de Nio past met alle zes de zitplaatsen in gebruik slechts 265 liter.

Je hoeft Volvo niet uit te leggen hoe het een geweldige (reis)auto moet bouwen. Maar de elektronica is een ander verhaal, zelfs na de uitgestelde productiestart die Volvo de tijd gaf bepaalde issues op te lossen. Ons testexemplaar herkende soms de telefoon niet die we als sleutel konden gebruiken. Met als gevolg dat de EX90 geen meter verder reed en alsnog op zoek moesten naar de sleutelkaart.

Verder weigerde de auto op slot te gaan zodra we met de sleutelkaart wegliepen. Teruglopen en een van de deurhendels een duwtje geven, was de oplossing. Maar daar heb je natuurlijk helemaal geen zin in. Al kom je zo wel aan je dagelijkse stappen.

Test Volvo EX90 conclusie

Met de Volvo EX90 geeft Volvo zijn visitekaartje af, maar nog niet wat de elektronica betreft. Verder zijn we onder de indruk. Hij rijdt voortreffelijk, ziet er goed uit, en is ruim en mooi afgewerkt. Het goeie nieuws is dat de kleine imperfecties waarschijnlijk al verholpen zijn met software-updates.

Lees de volledige rijtest van de Volvo EX90 in Auto Review 10/2024.