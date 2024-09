Volvo XC90 vs. Volvo EX90: 10 verschillen op een rij

Nieuws

In thuishaven Göteborg presenteerde Volvo op de 90/90 Day de grondig vernieuwde Volvo XC90. Daar konden we ’m meteen mooi vergelijken met de elektrische Volvo EX90.

Omdat de consument de elektrische auto toch wat minder gretig omarmt dan Volvo verwachtte, wordt de levenscyclus van de XC90 verlengd. De auto is al 10 jaar op de markt, maar met de vernieuwingen voorziet Volvo dat-ie nog genoeg verkooppotentieel heeft. Vandaar dat Volvo nu twee fullsize SUV’s in het programma heeft.

We zetten de belangrijkste specificaties van de Zweedse broers op een rijtje, en vergelijken ook 10 andere grote en kleine verschillen.

Als je de onderstaande tabel bekijkt, zie je dat de SUV’s grofweg even groot zijn. Ook zijn beide standaard voorzien van een derde zitrij. Toch is de volledig elektrische Volvo EX90 in de basisversie 10.000 euro goedkoper dan de XC90 T8 AWD Plug-in Hybrid. Daar staat tegenover dat de XC90 veel krachtiger is en vanuit stilstand een stuk sneller naar 100 km/h sprint. De elektrische Volvo EX90 is leeg dan ook ruim 300 kilo zwaarder dan de XC90.

Specificaties Volvo EX90 / Volvo XC90







Volvo EX90

Volvo XC90

Vanafprijs

83.495 euro

93.495 euro

Vermogen

279 pk

455 pk Standaardaandrijving Achter Voor + achter

0-100 km/h

8,4 s

5,4 s

L / b / h (mm)

5037 / 1964 / 1747

4953 / 2984 / 1776

Leeggewicht

2507 kg

2197 kg

Elektrisch bereik (WLTP)

580 km

70 km

Totaal bereik (WLTP)

580 km

ca. 5680 km

Grote en kleine verschillen Volvo XC90 / Volvo EX90



Aan de buiten- en binnenkant zie je duidelijk dat het om broers gaat, toch zijn er ook belangrijke verschillen.

1. Nieuwe grille vs. blotebillengezicht

De nieuwe Volvo XC90 herken je van voren vooral aan zijn nieuwe grille, waarvan de spijlen half-om-half in verschillende richtingen lopen. De Volvo EX90 heeft hetzelfde blotebillengezicht als de EX30.

2. Traditionele achterlichten vs. nieuwe stijl

Bij de achterlichten van de XC90 zit het nieuwe in de donkerder lenzen, aan het model of de indeling is niks gewijzigd. De EX90 heeft de achterlichten ‘nieuwe stijl’, waarbij het onderste en bovenste deel van elkaar gescheiden zijn.

3. Kloeke handgrepen vs. inklappende hendels

Terwijl we bij de elektrische Volvo EX30 nog zo blij waren met de traditionele ‘uitstekende’ portiergrepen, kreeg de EX90 wel wegklappende hendels. Goed voor de stroomlijn, maar geef ons de kloeke grepen van de XC90 maar. Ze liggen fijner in de hand en voelen degelijker aan.

4. Beenruimte: riant vs. royaal

Natuurlijk zit je lekker ruim achter in de Volvo XC90. Toch moet hij z’n meerdere erkennen in de EX90. Vooral de middelste achterpassagier is in de EV veel ruimer bedeeld met beenruimte dan in de stekkerhybride. Ook op de buitenste zitplaatsen van de tweede zitrij kun je je voeten beter kwijt, bovendien is de zithouding prettiger.

Overigens vinden we in beide auto’s de term ‘zevenzitter’ nogal optimistisch. Zo bieden de kussens van de middelste zitplaats minder comfort dan die voor de links- en rechtsbuitenpositie. Voor de klim naar de derde zitrij moet je slank, lenig en niet al te lang zijn. En als je die acrobatische oefening achter de rug hebt, word je als volwassene ook nog ‘beloond’ met een vrij benarde zitpositie.

5. Normale raambediening vs. budgetoplossing

In het bestuurdersportier van de Volvo XC90 vind je onder meer vier individuele knoppen voor de bediening van alle zijruiten. Bij de EX90 moet je het met twee exemplaren doen, waarbij je moet switchen tussen voor en achter. Bij de EX30 snappen we dit soort budgetoplossingen nog, maar bij een auto van meer dan 80 mille? Kom op, zeg!

6. Waar zit de knop voor het dashboardkastje?

Net als de EX90, kent de klep van het dashboardkastje geen ontgrendelingsknop. Om de wagenpapieren of de ijskrabber te pakken moet je op een fysieke knop onder het multimediascherm drukken. Bij de EX90 is hiervoor een toets in het scherm opgenomen.

7. Parkeerkaarthouder is terug!

Enige tijd geleden had Volvo de plastic clip aan de binnenkant van de vooruit nog wegbezuinigd. Echte Volvisten baalden hiervan, want dat handige dingetje om parkeertickets mee vast te klemmen, waren ze al gewend sinds de 240. En wat denk je: bij de Volvo EX90 is-ie terug! De XC90-rijder moet het nog altijd zonder doen.

8. Keuzehendel: kristal vs. kunststof

Jaren geleden introduceerde Volvo de kristallen keuzehendel van glasfabriek Orrefors. In de nieuwe Volvo XC90 is-ie standaard. Bij de EX90 zit de keuzehendel aan het stuur en die is gewoon van kunststof.

9. Traditionele Volvo-veiligheid vs. laatste lidartechniek

Uiteraard stopt veiligheidspionier Volvo ook de allang bestaande XC90 vol met systemen die ongevallen moeten voorkomen en de gevolgen van een onverhoopte aanrijding beperken. Bij de nieuwe EX90 gaat het merk nog veel verder. Met lidartechniek – een samenwerking tussen camera's, radars en ultrasone sensoren – wordt een gedetailleerd beeld gegeven van wat zich rondom de auto afspeelt.



Daarmee is de Volvo EX90 voorbereid om op level 3 autonoom te rijden. Daarbij hoeft de bestuurder het stuur niet meer vast te houden – mits dat wettelijk is toegestaan. De auto kan zelfstandig inhaal- en ontwijkmanoeuvres inzetten, versnellen en remmen. Wel herkent het systeem zijn eigen beperkingen en zo nodig kan de bestuurder de controle weer helemaal in eigen hand nemen. De Volvo XC90 komt niet verder dan autonoom rijden op het tweede niveau.

10. Volvo XC90 vs. EX90: wat is de beste keus?

Of je voor de vernieuwde Volvo XC90 kiest of voor de splinternieuwe EX90 is in de eerste plaats afhankelijk van jouw gebruikspatroon. Maak je heel veel kilometers en heb je geen eigen laadpaal? Dan kunnen we ons voorstellen dat je voor de oude vertrouwde XC90 kiest, al is-ie 10.000 euro duurder.

Aan de andere kant: als je een EX90 wilt hebben die ongeveer even snel accelereert als de XC90 T8, dan ben je aangewezen op de EX90 Twin Motor (408 pk, v.a. 88.995 euro) of de Twin Motor Performance (517 pk, v.a. 98.495 euro). Je ziet het, dan wordt het prijsvoordeel van de EX90 kleiner, of zelfs volledig tenietgedaan.