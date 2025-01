TEST Volvo XC90 (2024): peperduur middel tegen actieradiusangst

Tests

De elektrische EX90 stond al klaar om de Volvo XC90 van de Volvo-troon te stoten. Maar de oude SUV blijft gewoon leverbaar. Voordeel: met de plug-in hybride XC90 heb je nooit actieradiusstress. Alleen moet je daar wel iets voor overhebben ...



SUV’s van Volvo worden in Nederland steevast beter verkocht dan hun belangrijkste concurrenten. Niet alleen wanneer ze net nieuw zijn, maar ook tegen het eind van hun levenscyclus. Zelfs de grote dure Volvo XC90 vertoonde dit kunstje.

In 2024 liet de negen jaar oude Zweed veel versere modellen als de BMW X5 en Porsche Cayenne z’n hoge achterste zien. Hij sleepte bijna 1200 verkoopcontracten binnen. Oké, vergeleken met de circa 11.000 stuks van bestseller EX30, is dat een bescheiden cijfer.

Maar kijken we verder dan onze Nederlandse neus lang is, dan zien we dat de Volvo XC90 de EX30 wereldwijd juist nipt de baas was. Van de ruim 100.000 verkochte XC90’s in 2024 vond meer dan een derde zijn weg naar klanten in de Verenigde Staten, waar de auto ook wordt geproduceerd. Tussen 2015 en nu zijn er bijna één miljoen XC90’s van de tweede generatie gebouwd. Met zulke cijfers en de tanende EV-verkopen in het achterhoofd, zou je als fabrikant wel gek zijn om dit grote kind met de benzine weg te gooien …

En nu kun je Zweden misschien rare jongens vinden, helemaal gek zijn ze daar in Göteborg natuurlijk niet. Zo werd de ambitie om vanaf 2030 alleen nog EV’s te maken, bij­gesteld. In het nieuwe plan staat 2030 nog steeds centraal, maar Volvo maakt het zichzelf op twee manieren gemakkelijker. Niet langer ligt de focus op volledig elektrische modellen. Nee, alle auto’s met een stekker kunnen voortaan door de beugel. Dus ook plug-in hybrides. Bovendien hoeft niet 100 procent van alle nieuwe Volvo’s in 2030 een stekker te hebben, 90 tot 100 procent vinden de Zweden ook goed. Die laatste 0 tot 10 procent betreft dan mild hybrids.



Volvo XC90 (2024) in Nederland alleen als PHEV

De vernieuwde XC90 is volgens die aangepaste plannen de perfecte tussenpaus, die naast de elektrische EX90 een plek in het gamma verdient. Al komt de mild hybride XC90 om belastingtechnische redenen niet naar Nederland. De importeur verwacht dat hier alleen de stekkerhybride kans op succes heeft.

Net als voorheen combineert de XC90 T8 een tweeliter viercilinder benzine- en een elektromotor, die samen 455 pk en 709 newtonmeter bij elkaar sprokkelen. Via een 8-traps automaat baant die imposante power zich een weg richting alle vier de wielen. In België staat de Volvo XC90 ook als mild hybrid in de prijslijst.

Zo herken je de gefacelifte XC90 (2024)



Wil je zeker weten of de Volvo XC90 van je buurman echt splinternieuw is, loop dan even naar de voorkant. De meest recente versie herken je zeker weten aan zijn nieuwe grille. Daarvan lopen de spijlen half-om-half in verschillende richtingen. Links zijn ze evenwijdig met de diagonale band van het merklogo, rechts gaan ze de andere kant op. Verder zijn de luchtinlaten aan weerszijden van de bumper nu verticaal geplaatst en heeft de ondergrille een boogvorm. Voorheen was het nog een parallellogram. Dat de aangepaste koplampen nu doorlopen tot in de grille, springt minder in het oog.



Andere laadklep



Een flinke facelift dus, maar gelukkig deed Volvo geen ‘Helwegentje’ met te dik opgespoten lippen en te strakgetrokken wangetjes. De Volvo XC90 ziet er nog altijd keurig en niet geforceerd uit. Wie erop let, ziet eveneens dat de klep van de laadopening in het linker voorscherm niet langer rond is, maar nu de lijnen van het plaatwerk volgt. De achterlichten zijn zo subtiel aangepast, dat niemand het ziet; dat is dan weer jammer voor je buurman.



Google als basis



De inwendige wijzigingen aan de XC90 zijn eveneens subtiel van aard. Smallere luchtroosters, een aantal nieuwe materialen en een aangepaste sfeerverlichting zorgen voor een iets modernere aanblik. In praktische zin waarderen we de handiger plek voor de draadloze telefoonoplader en het grotere infotainmentscherm. En behalve dat de diameter is gegroeid van 9 naar 11,2 inch, heeft het in de XC90 nu ook Google als basis, net zoal in de EX30 en EX90. Zo kan ieder Android-kind de was doen.



Scandinavische sferen



Gelukkig zijn de smaakvolle Scandinavische sferen gebleven, met lichtgekleurd houtfineer en subtiele aluminium accenten. Als je een lange rit moet maken, zijn de voorstoelen de grootste traktatie. Sterker nog, als ze in de Tweede Kamer zouden staan, waren we voor eeuwig veroordeeld tot 150 zetelplakkers. Ze omhelzen je innig zonder opdringerig te zijn, en de elektrisch verstelbare zittingverlengers zorgen voor een erg fijne ondersteuning van de bovenbenen.



Elektrisch bereik Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid



Starten doe je de Volvo XC90 nog steeds met de draaiknop op de tunnelconsole, alleen hoor je bij de T8 vervolgens niets. De auto start altijd elektrisch en als je voor de rijmodus Pure kiest, blijft de benzinemotor buitenspel tot de 18,8 kW metende batterij leeg is. ­Volgens het ideale WLTP-scenario is dat na 70 kilometer. Aardig, maar niet grensverleggend; zelfs een plug-in hybride Volkswagen Golf heeft een elektrisch bereik van ruim 100 kilometer.

Lounge-stemming



We beginnen onze testrit in het stadsverkeer van Kopenhagen en steken via de Sontbrug over naar Zweden, waar we vooral over binnenwegen rijden. De landelijke omgeving, het rustige verkeer en de relaxte sfeer in de XC90 brengen ons in een lounge-stemming. Het onderstel strijkt de meeste oneffenheden keurig glad. Totdat we op een asfaltweg rijden waar slecht herstelde vorstschadeplekken elkaar in rap tempo opvolgen. Dan kan de optionele lucht­vering het ongemak niet helemaal bijbenen.

Zware Zweedse jongen: zoveel weegt de XC90 PHEV



Over het algemeen is het comfort echter uitstekend, terwijl het olietankergevoel van de eerste generatie XC90 gelukkig achterweg blijft. Tot op vrij hoge snelheid zijn lange bochten geen enkel probleem, maar smalle slingerpaadjes met talloze haarspeldbochten zijn niet het domein van deze zware Zweedse jongen. Leeg weegt de XC90 T8 al bijna 2200 kilo en als je alle zeven zitplaatsen benut, komen daar algauw honderden kilo’s bij.



Is de Volvo XC90 een volwaardige zevenzitter?



En nu we het daar toch over hebben: de middelste passagier op de tweede zitrij kan zijn voeten maar lastig kwijt. Dat is de schuld van de prominente middentunnel die het accupakket herbergt. Om de derde rang te bereiken, hoef je niet het hindernisbaancertificaat van het Korps Mariniers op zak te hebben, maar enige soepelheid van lijf en leden is wel gevraagd. Ben je langer dan 1,80 meter? Laat alle klimpogingen dan maar achterwege - dan zijn de achterste twee zitjes niet voor jou bedoeld.

Sneller dan instap-EX90



Zo is de Volvo XC90 niet in de wieg gelegd is om continu het onderste uit de prestatiekan te halen. Met zijn 455 pk sprint-ie weliswaar 3 seconden sneller van 0 naar 100 (5,4 vs. 8,4 s) dan de instap-EX90, maar het viercilindergebrul dat daarmee gepaard gaat, ervaren wij als een verstoring van de zen-sfeer aan boord.

Daar komt nog bij dat de besturing tijdens ons hooligan-­gedrag niet geheel vrij is van aandrijf­invloeden. We doen het daarom liever ­kalmer aan, al is een lange autobahnrit met een kruissnelheid van 150 km/h ook geen enkel probleem. Overigens lukt dat niet puur ­elektrisch, want in de Pure-rijmodus is de topsnelheid geen 180, maar 140 km/h.

Praktijkverbruik plug-in hybride Volvo XC90



Volgens de officiële cijfers zou de XC90 T8, slechts 1,2 tot 1,3 liter benzine per 100 kilometer moeten nippen - evenveel als vóór de facelift. Dat komt in het ongunstigste geval overeen met een verbruik van 1 liter per 76,9 kilometer. Na twee afwisselende test­ritten, scoren wij 5,4 liter per 100 kilometer, oftewel 1 op 18,5. En dan hebben we ons, op een paar sprintjes na, keurig aan de strenge Zweedse snelheidslimieten gehouden. Want buiten de bebouwde kom kwamen we meer flitspalen dan mensen tegen.

Zoveel duurder is de XC90 dan de EX90



Ondanks de lage bpm op plug-in hybrides, kost de vernieuwde Volvo XC90 in Nederland minimaal 93.495 euro. Voor dat geld heb je een heerlijk comfortabele en ruime gezinsauto, met een uitstekende uitrusting en een smaakvol interieur. En dat met het verbruik van een auto uit het B-segment. Het begrip ‘zevenzitter’ is wat optimistisch en de ­vernieuwingen ten opzichte van de vorige versie bleven beperkt.



Daar staat tegenover dat de concurrentie algauw 10 tot 20 mille duurder is. Maar misschien is zijn grootste concurrent wel de elektrische Volvo EX90 (vanaf 83.495). Die heeft minder vermogen (279 pk), weegt nóg meer (2507 kg) en is dus minder snel. Daar staat tegenover dat-ie veel stiller en moderner is. En met een WLTP-bereik van 580 kilometer valt het met de actieradiusangst in de EX90 ook wel mee.