Waarom jij nooit meer een nieuwe Volvo met dieselmotor gaat kopen

Nieuws

Begin deze eeuw schreef Volvo geschiedenis met zijn legendarische D5-dieselmotor. Maar diesel raakte uit de gratie en nu heeft Volvo de uitvinding van Rudolf Diesel definitief uit zijn modellengamma verbannen.

Op 26 maart liep Volvo’s laatste personenauto met dieselmotor van de band. Het was een Volvo XC90 die in de fabriek van Torslanda in elkaar werd geschroefd. Vervolgens werd-ie het 5 minuten verderop gelegen museum binnengereden. In Volvo's fabriek in het Belgische Gent werd op 8 februari 2024 al de laatste diesel-Volvo geproduceerd. Het ging om een Volvo V60, bestemd voor een klant in Polen.

Alleen elektrische Volvo's vanaf 2030



Dat Volvo nu definitief met diesels stopt, is geen verrassing. Al in 2017 had de fabrikant aangekondigd te zullen stoppen met de ontwikkeling van nieuwe dieselmotoren en in 2021 volgde de aankondiging dat Volvo vanaf 2030 alleen nog EV’s wil produceren.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Volg het Volvo-nieuws op de voet met onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De dieselfans zullen bij dit nieuws best een traantje wegpinken, toch was de dieselgeschiedenis van Volvo-personenauto’s relatief kort. Vrachtwagens van Volvo rijden al sinds de jaren 40 op dieselmotoren, maar pas in 1979 werd de eerste Volvo-personendiesel leverbaar.

Het spits werd afgebeten door de Volvo 244 GL D6. Onder zijn horizontale motorkap lag een zescilinder lijnmotor met een inhoud van 2,4 liter. Klinkt misschien indrukwekkend, maar dit was nog voordat de turbodiesels en directe inspuiting gemeengoed waren. Bij 82 pk en 140 Nm was de koek op.

Bovendien was de zescilinder geen eigen Volvo-ontwikkeling, maar een motor uit de Volkswagen LT, een bedrijfswagen nota bene. De motor stond dan ook niet bekend om zijn beschaving en heel betrouwbaar was-ie evenmin. Toch werd de motor tot halverwege de jaren 90 gebruikt in de Volvo 940. Met een turbo en intercooler leverde hij maximaal 122 pk.

Vijfcilinder diesels van Volvo



Vanaf 1996 lepelde Volvo een vijfcilinder dieselmotor in de 850, wederom afkomstig van het Volkswagen-concern. De direct ingespoten 2,5-liter TDI werd ook toegepast in de Audi 100/A6 en de Volkswagen Transporter en was goed voor 140 pk en 290 Nm.



Pas in 2000 kwam Volvo met een bloedeigen vijfcilinderdiesel, de inmiddels bijna legendarische D5. Hij was leverbaar in de Volvo S60, S80 en de tweede generatie V70. Het vermogen varieerde van 130 tot 215 pk (twin-turbo). Deze motor was tussen 2013 tot 2018 ook te vinden in de plug-in hybride Volvo V60.



Na kritiek op de wat al te gevoelige viercilinder PSA-diesels die Volvo toepaste, kwamen de Zweden in 2013 met een eigen tweeliter viercilinder diesel met 120 tot 190 pk. In Nederland was de Volvo V40 met de de krachtige D4 een bijzonder populaire leaseauto.