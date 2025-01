Prijsvergelijking: je betaalt 4213 euro ‘Audi-belasting’ voor een A5 Avant

Nieuws

Je moet minimaal 58.990 euro afrekenen voor de nieuwe Audi A5 Avant. Dan loont het vast de moeite om bij de andere premiummerken te gaan shoppen, toch? Toch!

Audi A5 Avant

Audi is niet gierig, want elke A5 beschikt over een navigatiesysteem, stoelverwarming en een elektrisch te openen achterklep. Maar voor adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera en een setje 18-inch lichtmetaal moeten we een duurdere uitvoering kiezen. En wil je de voorstoelen elektrisch verstellen, wel zo chic, dan moet je 1075 euro bijbetalen. En zo verandert 59 mille in 62 mille.



Wij vinden het dagelijks leven al duur genoeg en speuren de autowereld af voor een betaalbaarder alternatief. Het blijkt te lonen om in een ouder model te stappen, of bij een merk te shoppen dat dezelfde techniek gebruikt maar minder cachet heeft. Tussen de totaalprijzen van de Audi A5 Avant en de Volkswagen Passat Variant zit namelijk een verschil van 4213 euro - laten we zeggen de ‘Audi-belasting’.

Alle stationwagons in deze prijsvergelijking zijn trouwens mild hybrids met minimaal 150 pk.

Audi A5 Avant

(mild hybrid, 150 pk, 250 Nm)

Advanced edition-uitvoering: 60.990 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Elektrische stoelverstelling: 1075 euro

18-inch lichtmetaal: standaard

Stoelverwarming: standaard

Elektrische achterklep: standaard

Totaalprijs: 62.065 euro

Goedkoper: Volvo V60 B4

We hopen een koopje te scoren, want de Volvo V60 begint oud te worden – hij verscheen tijdens Trumps eerste termijn. Dat ‘koopje’ kan de V60 Essential Edition van 47.895 euro zijn, maar die versie is niet helemaal naar onze smaak. De Core-uitvoering (55.895 euro) is leverbaar met alle opties die we willen, maar het is goedkoper om voor de complete Plus-versie te gaan.

Volvo V60 B4

(mild hybrid, 197 pk, 300 Nm)

Plus-uitvoering: 59.895 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Elektrische stoelverstelling: standaard

18-inch lichtmetaal: standaard

Stoelverwarming: standaard

Elektrische achterklep: standaard

Totaalprijs: 59.895 euro

Goedkoper: Volkswagen Passat Variant

Onze zoektocht naar een goede deal leidt ons naar een andere verkoper van hetzelfde concern: die van Volkswagen. De Volkswagen Passat is tenslotte ook net nieuw en zijn prijzen beginnen bij 49.990 euro. De Business-uitvoering is 4500 euro duurder en een goede match voor de Audi A5. Het lichtmetaal, de elektrisch bediende achterklep en de verwarmde voorstoelen komen van de optielijst.

Volkswagen Passat Variant



(mild hybrid, 150 pk, 250 Nm)

Business-uitvoering: 54.490 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Elektrische stoelverstelling: standaard

18-inch lichtmetaal: 1382 euro

Stoelverwarming: 490 euro

Elektrische achterklep: 1490 euro

Totaalprijs: 57.852 euro

Duurder: BMW 318i Touring

De A4 mag dan nu A5 heten, zijn tegenhanger van BMW is en blijft de BMW 3-serie. Zijn basisprijs ligt hoger (318i Touring: 59.659 euro), maar veel opties zijn gewoon leverbaar voor de basisversie en dat scheelt. En bestel je de 3-serie als Touring, dan heeft-ie standaard een elektrische achterklep. De verwarmbare voorstoelen zijn eveneens standaard. Toch ben je onder de streep iets duurder uit.

BMW 318i Touring

(mild hybrid, 156 pk, 250 Nm)