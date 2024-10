Prijsvergelijking Volvo EX90: 100.490 euro is een koopje als je zo bekijkt

Nieuws

De Volvo EX90 is een grote elektrische SUV met zeven zitplaatsen. In deze prijsvergelijking lichten we de prijslijst door. Bereid je voor op forse bedragen, maar weet ook dat het nog duurder kan.

Volvo EX90

Eigenlijk wilden we deze prijsvergelijking beperken tot elektrische SUV’s met zeven (!) zitplaatsen. Maar de Nio EL8 (review) die we onlangs reden, heeft er zes. Omdat we hem toch graag meenemen in het overzicht, zien we dit door de vingers.

We zijn wel streng als het om veiligheid gaat. Daarom bestellen we elke SUV met 2 elektromotoren (meer grip en trekvermogen), een 360-gradencamera en geavanceerde koplampen met matrixfunctie. Tevens blieven we een premium audiosysteem om het gejengel van de passagiers te overstemmen en een trekhaak voor caravan of paardentrailer. De EX90 heeft het allemaal, mits je de duurste uitvoering neemt (Ultra). Dan moet je een ton betalen en dat is normaal in dit deel van de EV-markt.

Volvo EX90 Twin Motor

(111 kWh, 585 km, 408 pk)

Ultra-uitvoering: 99.195 euro

360-gradencamera: standaard

Matrix-koplampen: standaard

Premium audiosysteem: standaard

Trekhaak (2200 kg): 1295 euro

Totaalprijs: 100.490 euro

Goedkoper: Kia EV9

De Kia EV9 staat hier niet om te bewijzen dat een Kia goedkoper is dan een Volvo, dat weet je wel. Nee, wij willen het exacte prijsverschil achterhalen. De besparing die je te wachten staat, als je bereid bent een stapje terug te doen op de auto­merk­ladder. Ook bij Kia moet je de duurste versie nemen om aan onze optie-eisen te voldoen, maar dan ben je evengoed 20 mille voordeliger uit.

Kia EV9 AWD Dual Motor

(99,8 kWh, 505 km, 384 pk)

GT-Line-uitvoering: 77.995 euro

360-gradencamera: standaard

Matrix-koplampen: standaard

Premium audiosysteem: standaard

Trekhaak (2500 kg): 2820 euro

Totaalprijs: 80.815 euro

Duurder: Nio EL8

Als je de Nio EL8 van 78.900 euro bestelt, zit alles erop en eraan. Er ontbreekt alleen één belangrijk onderdeel: de batterij. Die kun je huren (289 euro per maand) of kopen (21.000 euro). Wij kiezen in deze prijsvergelijking voor de tweede optie. Nio biedt ook een goedkopere batterij met 75 kWh aan, maar dat vinden wij in dit geval niet genoeg. Dit is tenslotte de 100 kWh-club.

Nio EL8

(100 kWh, 510 km, 652 pk)

Basisuitvoering: 99.900 euro

360-gradencamera: standaard

Matrix-koplampen: standaard

Premium audiosysteem: standaard

Trekhaak (2000 kg): 1250 euro

Totaalprijs: 101.150 euro

Duurder: Mercedes EQS SUV

Deze prijsvergelijking is niet compleet zonder een dikke Duitser. Maar de rekening is-ie dat ook: dik. De simpelste Mercedes EQS SUV kost al 125 mille en de versie met 4Matic begint bij 129.660 euro. En je mag best weten: we zijn verbaasd dat alle opties die wij willen (afgezien van de trekhaak) standaard zijn. Nou ja, de EQS SUV is niet van nature een 7-zitter, de derde zitrij kost 1936 euro extra.

Mercedes EQS SUV 450 4Matic

(118 kWh, 657 km, 360 pk)