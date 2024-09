Prijsvergelijking: Audi A6 Avant e-tron troeft zijn grote concurrent af

Nieuws

Audi heeft een prijs geplakt op de fraaie Audi A6 Avant e-tron: klanten moeten minimaal 77.490 euro meenemen naar de dealer. Om deze prijs te duiden, duiken we in de prijslijsten van zijn concurrenten.

Prijs Audi A6 e-tron



Eigenlijk is de nieuwe Audi A6 e-tron ‘al’ vanaf een kleine 76 mille te bestellen, maar daarvoor krijg je de Sportback-variant. Wij prefereren - net als veel andere Nederlanders - een stationwagon en kiezen daarom voor de Avant. Door dit te doen krimpt het lijstje van concurrenten flink. Er blijven twee volledig elektrische stationwagons over in het Duitse premiumsegment: de BMW i5 en de Volkswagen ID.7.

De prijs van de A6 Avant e-tron is met 77,5 mille best indrukwekkend te noemen, maar de technische specificaties van de Audi zijn dat ook. Met zijn enorme accupakket van 94,4 kWh komt hij officieel 716 kilometer op één lading stroom. Een lege batterij kun je met maximaal 270 kW razendsnel weer vullen bij een snellader. Het vermogen is ook niet misselijk: 367 pk.

De standaarduitrusting valt daarentegen een beetje tegen. Een warmtepomp, led-koplampen, een achteruitrijcamera en adaptieve cruise control zijn standaard, maar we grijpen mis op iets simpels als stoel- en stuurverwarming. Om dit toch te bemachtigen, kruisen we het winterpakket ter waarde van 935 euro aan. Ook een trekhaak is voor ons een vereiste, al kost dit 1330 euro extra. De standaardvelgen zien er oenig uit en passen niet bij een auto van dit kaliber, dus we bestellen een maatje groter. Ook willen we sportstoelen om het plaatje compleet te maken. En dan slaan we aan het rekenen ...



Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert. Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

Audi A6 Avant e-tron

(94,4 kWh, 716 km, 367 pk)

Edition e-tron performance-uitvoering: 77.490 euro

Warmtepomp: standaard

Adaptieve cruise control: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Stoelverwarming: 935 euro

Trekhaak: 1330 euro

20-inch wielen: 1030 euro

Sportstoelen: 560 euro

Totaalprijs: 81.345 euro

Duurder: BMW i5 Touring



De basisprijs van de BMW i5 Touring bedraagt 79.622 euro en zit dicht bij die van de Audi. We kiezen echter voor de M Sport Edition, aangezien deze er voor een kleine meerprijs een stuk sportiever uitziet. Tevens mogen we nu gratis een leuke metallic lak uitkiezen.

Verder lijkt het alsof de Duitsers bij elkaar afkijken, want de prijslijsten zien er vergelijkbaar uit. Ook bij de BMW krijg je een warmtepomp, adaptieve cruise control en een achteruitrijcamera standaard, maar moet je bijbetalen voor stoelverwarming. Dit zit in een kostbaar pakket genaamd ‘Comfort Pack’. Ook een trekhaak en 20 inch wielen kosten extra, al zijn de sportstoelen wel standaard inbegrepen.

BMW i5 eDrive40 Touring

(81,2 kWh, 560 km, 340 pk)

M Sport Edition-uitvoering: 79.999 euro

Warmtepomp: standaard

Adaptieve cruise control: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Stoelverwarming: 2495 euro

Trekhaak: 1281 euro

20-inch wielen: 1111 euro

Sportstoelen: standaard

Totaalprijs: 84.886 euro

Goedkoper: Volkswagen ID.7 Tourer

De Volkswagen ID.7 Tourer is er als Pro-uitvoering vanaf 58.990 euro. We willen echter de Pro S, aangezien die het grotere accupakket van 86 kWh heeft. Goed voor een actieradius van 690 kilometer, waarmee-ie in de buurt komt van de Audi. De BMW wordt zelfs makkelijk afgetroefd. De vanafprijs stijgt hierdoor naar 61.990 euro. Daarmee is de ID.7 duidelijk het goedkoopste, maar dan rijd je wel in een Volkswagen - en niet in een Audi of BMW.

Het is ons een doorn in het oog: voor een warmtepomp in de ID.7 Tourer moet je 1090 euro bijbetalen. Adaptieve cruise control is gelukkig wel inbegrepen, evenals een achteruitrijcamera en stoelverwarming. Een trekhaak en 20-inch wielen gaan je wel extra kosten. Sportstoelen zijn niet leverbaar, al zitten de Comfort-stoelen van Volkswagen ook lekker.

Volkswagen ID.7 Tourer

(86 kWh, 690 km, 286 pk)