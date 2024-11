TEST Volkswagen ID.7 Tourer GTX - zoveel actieradius kost 109 pk extra

Tests

Bij een elektrische stationwagon zoek je vooral naar ruimte en gebruiksgemak. Maar tegen de 109 pk van de Volkswagen ID.7 Tourer GTX zeggen we ook geen nee. Al kost dat wel wat - in geld én kilometers.



Een paar jaar geleden riep Volkswagen nog dat het GTX-label de GTI-badge van de elektrische toekomst was. Inmiddels lijkt het bedrijf daarvan terug­gekomen, want de sportiefste versie van de toekomstige Volkswagen ID.2 krijgt volgens de geruchten gewoon weer de klassieke afkorting op de gespierde elektrische billen. Maar goed, die ID.2 behoort tot de volgende generatie.



Zo herken je de ID.7 GTX



De ID.7 staat nog in het hier en nu en wordt toegevoegd aan de GTX-tak van de Volks­wagen-familie. Daar verkeert-ie in het gezelschap van de ID.3, ID.5 en ID.Buzz. In navolging van z’n elektrische broeders, toont de ID.7 GTX z’n sportieve aspiraties met speciale wielen, een aangepaste voorbumper en zwarte portierstijlen.



Prijsverschil ID.7 Liftback en Tourer



Net als de andere versies van de Volkswagen ID.7, is de GTX leverbaar in twee carrosserievarianten. De vijfdeurs liftback is er vanaf 67.990 euro, wij rijden in de 1000 euro duurdere Tourer, oftewel de stationwagon. Of Variant, in traditioneel Volkswagen-jargon.



De rode pen van de ontwerpers



De interieurontwerpers van de GTX hebben rijkelijk de rode pen gehanteerd. Rode accenten op het stuur, het dashboard en de portierbekleding moeten de sportieve aspiraties onderstrepen. Hetzelfde geldt voor de uitgebreid verstelbare sportstoelen met rood GTX-logo in de hoofdsteun en roze biezen op de randen.



Bagageruimte Volkswagen ID.7 Tourer GTX



Net als de Volkswagen ID.7 Tourer Pro S die we eerder reden, biedt de GTX overvloedig veel ruimte aan vier tot vijf passagiers en hun bagage (605 tot 1714 liter). Wel blijft het jammer dat de auto geen frunk heeft. Zeker als je de kofferbak vol hebt en vergeten was de laadkabel bovenop te leggen …

Ook het accupakket van 86 kWh is identiek, maar om te zorgen dat de dikste ID.7 ook GTX-waardige prestaties levert, voorzag Volkswagen hem van een extra elektromotor van 109 pk. Die verandert een al best pittig speciaalbiertje (286 pk) in een flinke kopstoot met 340 pk. Worden we nu dronken van sportief genot?

Prestaties snelste Volkswagen ID.7 Tourer



Anders dan de motor achterin, is de extra machine in de neus van de ID.7 GTX een asynchrone motor. Die wordt alleen actief als de bestuurder trappelend van ongeduld op het stroompedaal stampt en zo nodig in 5,5 tellen naar de 100 km/h moet. De krachten worden verdeeld via een elektronisch sperdifferentieel, dat de wielen afzonderlijk aanstuurt. Dit gebeurt zo subtiel en snel dat je er nauwelijks iets van merkt.



Aangepast onderstel GTX



Het GTX-­onderstel is vergelijkbaar met dat van andere ID.7-modellen, met een McPherson-vooras en een multilink-achteras. Wat de GTX onderscheidt, zijn de extra stevige stabilisatoren en aangepaste veren en dempers. Dynamic Chassis Control (standaard op de GTX Business van 71.490 euro) stelt je in staat om de demping in 15 stappen aan te passen.

Maar ook in de comfortstand rijdt de ID.7 GTX vrij stevig. Achterpassagiers die dezelfde bilgevoeligheid hebben als de prinses op de erwt, vinden dat niet per se leuk. Voor de echte liefhebber is er de sportmodus, waarmee je op bochtige wegen nog meer lol kunt beleven.



Typische Volkswagen



Ondanks deze sportieve snufjes blijft de ID.7 GTX een typische Volkswagen: voorspelbaar en kalm. Dat wil niet zeggen dat de auto saai is, want de elektrische aandrijving reageert ultradirect en zorgt ervoor dat alle inzittenden in no-time aan een nekbrace toe zijn. De standaard progressieve stuur­bekrachtiging, die zich aanpast aan de ­snelheid, is nog scherper afgesteld en zorgt voor een precieze besturing.



Langzamer dan snelste Volvo EX30



Aan tempo dus geen gebrek. Totdat je bedenkt dat een ‘simpel’ elektrisch SUV’tje als de krachtigste Volvo EX30 de 2,2 ton wegende ID.7 het snot voor de ogen sprint. En hoewel de auto een fijne alleskunner is, ontbreekt het hem aan lichtvoetigheid en beleving om voor hardcore sportieveling door te gaan. Daar komt bij dat de tweede elektromotor een serieus deel van de actie­radius afsnoept.



Zoveel actieradius kost 109 pk extra



Tegenover de 690 kilometer van de Pro S steekt de - op zich respectabele - 584 kilometer van de GTX schril af. Daarmee lever je dus weer een flink deel van het gebruiksgemak in. Ja, ook al kun je de accucapaciteit dankzij het snellaadvermogen van 200 kW binnen een halfuur van 10 tot 80 procent opkrikken.

Dat het 15-inch infotainmentscherm vlot reageert en handige functies biedt zoals routeplanning met laadstops en voorverwarming van de accu, biedt nog enige troost, zij het een schrale.

De hamvraag van 7000 euro



In de ID.7 GTX voel je je snel thuis. Het rijgedrag is solide, er is volop ruimte en comfort, en de techniek is top. De vraag is wie 7000 euro overheeft voor zelden bruikbare extra prestaties ten opzichte van de Tourer Pro S. En dan lever je ook nog 100 kilometer actieradius in en betaal je, dankzij de kopstoot onder de gordel van het kabinet Schoof, nóg meer wegenbelasting dan eerder het plan was. Wij voorspellen dat de ID.7 Tourer GTX een zeldzame verschijning blijft.