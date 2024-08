Review Volkswagen ID.7 Tourer Pro S: ideale gezins-EV heeft één handicap

Tests

Volkswagen verwacht dat de Volkswagen ID.7 Tourer (2024) de verkoopcijfers van zijn elektrische topmodel flink gaat opschroeven. Terecht? Wij rijden de elektrische stationwagon, met bijna 700 km bereik.

Wat valt op aan de Volkswagen ID.7 Tourer Pro S?

Decennialang kregen de stationwagons van Volkswagen de toevoeging ‘Variant’ opgeplakt. Maar bij de ID.7 koos de fabrikant voor iets nieuws. Daarvan heet de meest praktische versie ineens ‘Tourer’. Juist in een tijd dat mensen zoveel moeite hebben met alle veranderingen op autogebied, vinden we dat een onbegrijpelijke keus. Met het vertrouwde ‘Variant’ blijf je naar ons idee dichter bij de klant en communiceer je bovendien duidelijk wat ze van de auto kunnen verwachten. Zeeën van ruimte en veel gebruiksgemak. De kofferruimte slikt 605 tot 1714 liter aan spullen, tegen 532 tot 1586 liter voor de liftback.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

We vinden de Tourer een stuk mooier dan de vijfdeurs liftback. Het verder naar achter doorlopende dak brengt het ontwerp beter in balans en bezorgt de auto een ‘natuurlijker’ lijnenspel. Met andere woorden: hij straalt een minder hoog EV-gehalte uit.

Direct met de introductie van de ID.7 Tourer introduceert Volkswagen onder de benaming Pro S ook een groter accupakket. Dat heeft een capaciteit van 86 in plaats van 77 kWh. Daarmee gaat de WLTP-actieradius van 605 naar 690 kilometer.

Wat is goed aan de Volkswagen ID.7 Tourer Pro S?

De rijervaring in de ID.7 Tourer doet niet onder voor die in de gewone vijfdeurs versie, zo merken we in de landelijke omgeving van de Zweedse hoofdstad Stockholm. Bij gebrek aan motorgeluid vallen in veel EV’s het bandengeroffel en windgeruis des te meer op. Zo niet bij deze elektrische Volkswagen.

De aalgladde carrosserie legt de wind het zwijgen op en de kamerbrede banden (235 mm vóór, 255 mm achter) gedragen zich als bordeelsluipers. Zelfs op een typisch Zweeds gravelweggetje hoor je nauwelijks iets van het opspattend gesteente. En terwijl veel auto’s op de opgeruwde gedeelten van zo’n gravelweg bijkans in eigentrilling raken, ondergaat de ID.7 de nare ribbels vrij kalm.

Van een grote gezinsauto met 286 pk en 560 Nm slaan we in dit EV-tijdperk niet meer steil achterover. Toch zijn de sprintcapaciteiten van de ruim 2,2 ton wegende ID.7 Tourer Pro S nog altijd bijzonder vlot. In 6,7 seconden zit-ie op de honderd, om met speels gemak door te stomen tot een (elektronisch begrensde) 180 km/h. Maar wat eigenlijk nog mooier is: met zijn rij- en stuurgedrag weet-ie al dat accuvet mooi te verbloemen. De auto ligt als op rails en zeker als je het adaptieve onderstel (optie) in Sport zet, is hij absoluut niet vies van een snel, bochtig parcours.



Bij een stationwagon is niet alleen de hoeveelheid ruimte van belang, maar ook hoe handig die te gebruiken is. Heel fijn is dat je de achterbankleuning dankzij trekhendels in de bagageruimte met één beweging voorover kunt klappen. En waar we bij de Audi Q6 E-tron nog klaagden over de niet al te handige bagageruimteafdekking, verdient de Volkswagen ID.7 Tourer hiervoor juist een pluim.

Geleiderails aan weerszijden houden hem in het juiste spoor en met een lichte duw stuur je hem gedempt in de uitgangspositie terug. De vloerplank kun je op twee hoogten zetten en daaronder bevindt zich weer een afgedekt vak voor de laadkabel. Een opbergnet, twee stevige metalen sjorogen en een paar kunststof tashaken ontbreken evenmin.

Volkswagen gaf de Pro S-versies van de ID.7 niet alleen een groter accupakket mee, ook de snellaadcapaciteit werd opgewaardeerd: die ging van 175 naar 200 kW. Hiermee kun je de accu binnen 26 minuten van 10 tot 80 procent laadcapaciteit brengen.

Wat kan beter aan de Volkswagen ID.7 Tourer Pro S?

Wat we jammer vinden, is dat de ID.7 Tourer minder goed gestroomlijnd is dan de vijfdeurs versie. Daardoor is zijn verbruik iets hoger en blijft de officiële actieradius net onder de magische WLTP-grens van 700 kilometer.

Volgens Volkswagen moet de Tourer Pro S bij een gemiddeld verbruik van zo’n 14,0 kWh/100 km maximaal 684 tot 690 kilometer ver komen. Dat klinkt nog steeds indrukwekkend. Maar gezien de waarden die wij tijdens onze testrit voorbij zagen komen, lijkt dat wel érg optimistisch. Onder gunstige omstandigheden lag er omgerekend zo’n 550 kilometer in het verschiet. We gaan het later zeker nauwkeurig testen, maar vooralsnog zijn we niet overtuigd.

Hoe groot en handige de bagageruimte ook is, de laadkabel zouden we liever in een frunk opbergen. Vooral tijdens volbeladen vakantieritten is dat veel handiger.



Als je zelf een ID.7 rijdt, wen je er vast aan dat je de ventilatieroosters via stemcommando’s of met behulp van het infotainmentscherm moet bedienen. Toch vragen we ons af: wat is er mis met – ongetwijfeld goedkopere - schuifjes en wieltjes?

Net als de gewone ID.7 mag er bij de Tourer Pro S een geremde aanhanger van hoogstens 1000 kg aan de haak. Dat houdt niet over. De vierwielaangedreven GTX-versies (waarover over enige tijd meer) kunnen 200 kilo meer aan. Maar ook dan komt de ID.7 nog niet mee met de top in dit segment, die geen moeite hebben met caravans van 1500 kilo.

Wanneer komt de Volkswagen ID.7 Tourer Pro S en wat is de prijs?

De Volkswagen ID.7 Tourer Pro S is er vanaf 61.990 euro. Daarmee is de stationwagon maar 1000 euro duurder dan de gewone vijfdeurs met hetzelfde grote accupakket. Dit rechtvaardigt de verwachting dat de Tourer qua verkoopcijfers aan het langste eind zal trekken.

Wie voor de 64.490 euro kostende Business-uitrusting kiest, krijgt zijn ID.7 Tourer Pro S met onder meer slimme led-verlichting, de heerlijke ergonomische stoelen, het duurste navigatiesysteem met het grote scherm (diameter 38,1 cm), een 360-graden camera en een elektrisch bediende achterklep



Overigens is de Tourer er ook met het accupakket van 77 kWh (bereik 605 km). In dat geval staat er een bedrag van minstens 58.990 euro op het prijskaartje.

Duurder kan natuurlijk ook. Ga voor de ID.7 Tourer GTX en je rijdt in een 340 pk sterke vierwielaandrijver in trainingspak die in 5,5 seconden van 0 naar 100 km/h sprint. Binnenkort vertellen we je over onze ervaringen met deze sportiefste ID.7.

Het grootste pijnpunt van de ID.7 Tourer is dat-ie duurder is dan de - nog iets ruimere - Volkswagen Passat Variant. Zelfs de 272 pk sterke 1.5 eHybrid (plug-in hybride) blijft met z'n 54.990 euro nog 4000 euro onder de instapprijs van de ID.7 Tourer ...



Wat vind ikzelf van de Volkswagen ID.7 Tourer Pro S?

Was het maar vast 2030. Want met een beetje geluk komt de ID.7 Tourer dan binnen mijn bereik. De auto combineert zeeën van ruimte, topklasse-comfort en aansprekende prestaties met een uitstekend bereik. Zelfs als je daar 10 tot 15 procent van aftrekt, blijft er voldoende over voor een ontspannen vakantierit. Zonder caravan, uiteraard, en dat zouden meer mensen moeten doen …

Wat mij betreft is de ID.7 Tourer zijn meerprijs van 1000 euro ten opzichte van de liftback zeker waard. Of ik nog eens 3000 euro extra voor de grootste accu zou neertellen, vraag ik me af, zeker als je bedenkt hoe weinig je die extra 90 kilometer actieradius nodig hebt. Alleen blijft de gedachte knagen dat de Volkswagen Passat Variant ook een erg fijne auto is ...