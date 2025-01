Deze 6 klassiekers rijd jij vanaf 2025 belastingvrij

Nieuws

Mooie klassieke auto's worden steeds duurder. Schrale troost: als ze 40 jaar oud zijn, vervalt de wegenbelasting. Dat geldt vanaf 2025 voor het volgende gevarieerde zestal. Kies jouw favoriete belastingvrije klassieker!



Nog even een kanttekening bij de klassiekerregeling. Die is door het laatste kabinet Rutte op de valreep verschraald. Terwijl Nederland vanuit Europees oogpunt sowieso al strenger was dan de meeste andere landen.



Nederlandse klassiekerregels aangepast



Zo krijgt een auto in Duitsland, Frankrijk en Zweden al op 30-jarige leeftijd de - fiscaal aantrekkelijke - klassiekerstatus. In Nederland was dat tot voor kort 40 jaar. Dat is nog steeds het geval, maar na bouwjaar 1987 is het uit met de pret. Auto's uit 1988 of later bereiken volgens de recente aanpassing van de regels dus nooit de wegenbelastingvrije status, hoe oud ze ook worden.



Debuut 1984, op de markt in 1985



Auto's uit 1985 ontspringen dus nog de dans. Daaronder zitten ook de onderstaande zes. Sommige daarvan werden al in 1984 gepresenteerd, maar kwamen in 1985 op de markt. Vandaar dat we ze hier opvoeren. Veel auto's die hun showdebuut in 1985 maakten, stonden pas in 1986 in de showroom en die ontbreken dus in ons lijstje.



1. Alfa Romeo 75

Volgens veel Alfisti is de Alfa 75 is de laatste échte Alfa Romeo. Basta. Zo was de 75 het de volumemodel dat het merk zelf heeft ontwikkeld, een volbloed Alfa Romeo. Een jaar na de onthulling werd de fabrikant opgeslokt door Fiat. De Alfa 75 had uiteraard achterwielaandrijving met de motor voorin en de versnellingsbak en de koppeling achterin (transaxle). Dat zorgde voor een optimale gewichtsverdeling.



De Alfa Romeo 75 was dan ook een genot om mee te rijden, niet in de laatste plaats vanwege de geweldige benzinemotoren zoals de latere tweeliter met 150 pk en twee bougies per cilinder (Twin Spark), een trucje dat ook in de racewereld werd toegepast. Nog lekkerder is de Quadrifoglio Verde met de fameuze 3,0-liter V6-motor, van de hand van Giuseppe Busso. De Alfa Romeo 75 werd in 1992 opgevolgd door de Alfa 155. De eerder genoemde liefhebbers kregen het gelijk aan hun kant, want de 155 had veel overeenkomsten met de Fiat Tempra en de Lancia Dedra - inclusief voorwielaandrijving. Tweedehands Alfa's 75 zijn schaars, de prijzen lopen sterk uiteen.

2. Mercedes 200-serie/E-klasse W124

Wie in de jaren 80 en 90 zei dat je door te roken nooit oud zou worden, werd hard uitgelachen. In elk geval door alle Mercedessen W124 diesel die toen nog massaal op taxistandplaatsen stonden te walmen.

De eind 1984 gepresenteerde, vanaf 1985 in Nederland geleverde opvolger van de Mercedes W123 ging een eeuwigheid mee. En als zo’n taxi na een half miljoen kilometer iets te shabby werd voor Nederlandse ‘vrachtjes’, ging-ie naar Afrika of het Midden-Oosten. Tenzij hij tijdens de Amsterdamse taxioorlog in de fik was gestoken.

Natuurlijk was de Mercedes W124 meer dan een oerdegelijke taxi. Hij was ook leverbaar met fijne vier- en zescilinder benzinemotoren, maar het klapstuk lag in de 500 E: een 326 pk sterke 5,0-liter V8. In 1986 debuteerde de Combi (T-model), weer een jaar later de Coupé. De peperdure Cabriolet verrijkte het gamma vanaf 1992.

De facelift met de ‘Sacco-bretter’ gaf de Mercedes W124 in 1989 een moderner aanzien en in 1993 volgden belangrijke technische updates. Zo zorgden multikleps dieselmotoren voor meer vermogen. Na die vernieuwingen doopte Mercedes het model om van 200-serie in E-klasse. Drie jaar later maakte de W124 plaats voor de Mercedes W210 met dubbele ronde koplampen, die berucht werd om zijn enorme roestgevoeligheid. Een vroege Mercedes W124 hoeft niet de hoofdprijs te kosten, maar let wel goed op; er is veel kaf tussen het koren.



3. Saab 9000 Turbo 16

De in 1984 gepresenteerde Saab 9000 was de enige Zweedse representant binnen het Tipo Quattro-project met Fiat, Lancia en Alfa Romeo. Door de hardcore liefhebbers werd de 9000 dan ook nauwelijks als echte Saab gezien. En gruwel: het contactslot zat gewoon aan de stuurkolom!

De pers roemde de grote Saab juist. Vanwege zijn ruime interieur, uitstekende wegligging en krachtige turbomotor. Want een vermogen van 175 pk en een koppel van 273 Nm waren in 1985 behoorlijk sensationeel voor een 2,0-litermotor. In het klassiekerwereldje bleef de 9000 lange tijd veroordeeld tot een rol in de schaduw van zijn oudere broer, de geliefde Saab 900 Classic. Voeg dit bij de matige corrosiebescherming van vroege 9000's, en je snapt dat er maar weinig exemplaren uit de eerste bouwjaren bewaard zijn gebleven.

Pas de laatste jaren krijgt de Saab 9000 de waardering die hij verdient. Stap in een goed onderhouden of gerestaureerd exemplaar en we durven te wedden dat je onder de indruk bent van het ruime, lichte interieur, het cockpitachtige dashboard, het comfort en de prestaties. Vooral de tussenacceleraties zorgen nog steeds voor kriebels in je buik.



De Saab 9000 hield het met diverse facelifts en programma-uitbreidingen 14 jaar vol. In 1988 kwam de sedan (CD) en in 1992 debuteerde de CS, een sterk verbeterde vijfdeurs versie. De krachtigste 9000 was de CS Aero, met een 225 pk en 342 Nm sterke 2,3-liter turbomotor.



4. Ford Scorpio

Wie halverwege de jaren 80 bij de Ford-dealer zijn trouwe Granada wilde inruilen, verslikte zich nog net niet in het kopje koffie waarmee de Ford-verkoper kwam aanlopen. De opvolger van de Ford Granada heette Scorpio en was radicaal anders. Een vlot getekende 5-deurs hatchback en geen bedaagde 4-deurs sedan meer.

Al kwam de Ford Scorpio later alsnog als vierdeurs op de markt, én als stationwagon. De revolutionaire Ford Sierra die eerder de Taunus had opgevolgd, viel in de smaak bij de Europese consument en dus moest ook de traditionele Granada het veld ruimen. Als eerste productieauto kreeg de Ford Scorpio standaard ABS. Mede hierdoor werd hij verkozen tot Auto van het Jaar 1986, waarmee hij zelfs de W124 van Mercedes achter zich liet.



Minister-president Wim Kok liet zich in een Scorpio rondrijden en ook de toenmalige koningin Beatrix zwaaide vanaf de achterbank naar het gepeupel langs de weg. Het gewone volk bleef echter argwanend. Ford probeerde het nog met de tweede generatie, maar die zag er met zijn kikkerogen zo raar uit dat ook de Ford-verkoper zich in zijn kopje koffie verslikte.



5. Ferrari Testarossa

In oktober maakte de wereld kennis met een van de bekendste Italiaanse sportwagens uit de jaren 80: de Ferrari Testarossa. Of het ook de mooiste is, laten we graag aan jou over. Het ontwerp van Pininfarina was in elk geval spraakmakend. Vooral de prominente koelribben in de flanken sprongen in het oog. En wat dacht je van de halverwege de A-stijl geplaatste buitenspiegel? De eerste kopers vonden dat laatste maar niks, daarom verhuisde Ferrari hem al in 1987 naar een meer gebruikelijke plek.



De modelnaam van deze Ferrari klinkt spannend en exotisch, maar betekent gewoon 'rode kop'. En dan hebben we het niet over de van spanning blozende bestuurder, maar over de rood gespoten cilinderkop van de 4,9-liter V12 die boven de achterwielen lag.



Met 390 pk bezorgde de twaalfcilinder de Testarossa een honderdsprint van 5,3 seconden en een topsnelheid van 290 km/h. Dat deze Ferrari zo bekend werd, is deels te danken aan de wereldwijd populaire tv-serie Miami Vice. Daarin reden de politiemannen Sonny Crocket en Rico Tubbs (gespeeld door Don Johnson en Philip Michael Thomas) in een spierwitte Testarossa rond.



Zij hoefden zich geen zorgen te maken over wegenbelasting, en ook voor Nederlandse Testarossa-rijders is de mrb waarschijnlijk niet de grootste zorg. Want wie de aanschafprijs van een gebruikte Testarossa's kan opbrengen (135.000 tot 200.000 euro) kijkt vast niet op een paar tientjes in de maand. En helemaal niet als je weet dat een onderhoudsbeurtje zomaar een halfjaarsalaris kost. Tussen 1984 en 1992 zijn 7177 Testarossa's geproduceerd.

6. Bentley Turbo R

De Bentley Turbo R moest afrekenen met het oudemanneninmago dat sinds het samengaan met Rolls-Royce aan het merk Bentley was gaan kleven. Hij moest de herinnering aan de Le Mans-winnaars uit een ver verleden weer tot leven roepen. Daarvoor waren prestaties alleen niet genoeg.

De 'R' in de naam staat dan ook voor 'Roadholding', en dat verklapt meteen waar Bentley de focus op legde bij dit model: rijgedrag. Vandaar dat de Turbo R een veel strakkere ophanging en een agressievere styling kreeg dan z'n voorgangers.



Onder de kap ligt de bekende 6,75-liter V8, maar dan wel voorzien van een Garrett-turbo. Het vermogen bedraagt zo'n 300 pk – al gaf Bentley dat nooit officieel prijs. Maar als een auto van een dikke 2000 kilo in minder dan 7 seconden naar de 100 sprint, weet je genoeg. De topsnelheid bedroeg 225 km/h. In het interieur heerste de gebruikelijke Britse traditie met een overvloed aan exclusief leer, en houtwerk waarop een oerbos jaloers kon zijn.

Bentley bouwde ongeveer evenveel exemplaren van de Turbo R als Ferrari van de Testarossa: 7.200. In 1997 ging het model uit productie. Vandaag de dag is de Bentley Turbo R een begeerd model onder verzamelaars. Vooral omdat het een auto is uit een tijd waarin Bentley z'n sportieve DNA nieuw leven inblies. Desondanks kost een tweedehands Bentley Turbo R niet de hoofdprijs.