Mercedes onthult 36 nieuwe modellen (waarvan de meeste met een verbrandingsmotor)

Mercedes brengt de komende twee jaar maar liefst 36 nieuwe modellen op de markt. En het curieuze is: meer dan de helft van deze modellen krijgt een verbrandingsmotor. Er waait dan ook een nieuwe wind in Stuttgart.

Nog niet zo lang geleden wilde Mercedes in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s verkopen op de belangrijkste markten. Maar door tegenvallende EV-verkopen voelt het merk uit Stuttgart zich genoodzaakt om dit plan te herzien, aldus Reuters.com.

Dat wil niet zeggen dat Mercedes niet meer gelooft in elektrische auto’s: tussen nu en eind 2027 verschijnen 17 nieuwe EV’s. Maar in dezelfde periode worden ook 19 modellen met een verbrandingsmotor onthuld.

Geen onderscheid

Ook het EV-design van Mercedes gaat op de schop. De elektrische modellen gaan voortaan lijken op de modellen met een verbrandingsmotor. De EQ-badge voor elektrische auto's verdwijnt: Mercedes-CEO Ola Kallenius liet eerder al weten dat dat de opvolger van de Mercedes EQS gewoon weer Mercedes S-Klasse gaat heten.

36 nieuwe modellen

Welke modellen gaat Mercedes uitbrengen in de komende twee jaar? In 2025 komt het merk met de nieuwe Mercedes CLA. Dit wordt de nieuwe instapper van het merk, aangezien de Mercedes A-Klasse en B-klasse geen opvolger krijgen. De CLA wordt als EV of met een verbrandingsmotor leverbaar. Daarbij komt de CLA niet alleen als sedan op de markt, ook een stationwagon en een SUV zitten in de pijpleiding.

Daarnaast zijn ook de volledig elektrische Mercedes GLC en Mercedes C-Klasse in ontwikkeling. Ook is Mercedes druk bezig met een elektrische Mercedes E-Klasse, die het leven van de BMW i5 zuur moet gaan maken.

Tot slot zal het bedrijf binnenkort een gefacelifte S-Klasse onthullen. Die wordt zelfs beschikbaar met de bekende V12, maar ook met verbrandingsmotoren met vier of acht cilinders. Deze worden allemaal vernieuwd om te voldoen aan de Euro 7-emissienormen.

Naar de overige modellen is het nog even gissen. We verwachten veel Mercedes-nieuws te kunnen melden in de aankomende twee jaar.

Niet de enige

Mercedes is niet het enige merk dat een andere koers inslaat: concurrenten Audi en Volkswagen overwegen ook weer in de verbrandingsmotor te investeren door de tegenvallende verkopen van elektrische auto’s (zie artikel hieronder).