Deze dure Mercedes krijgt een Chinese benzinemotor

Sommige Mercedes-fans waren al geschokt toen hun favoriete merk samen met Renault ontwikkelde motoren ging gebruiken. Maar het kan nog gekker: de volgende Mercedes CLA krijgt een benzinemotor uit China!

Westerse autofabrikanten klagen wat af over de Chinese concurrentie. Aan de andere kant wordt er driftig tussen Europeanen en Chinezen samengewerkt. Zo brengt de Chinese website My Drivers het nieuws dat de derde generatie van de Mercedes CLA een 2,0-liter viercilinder turbomotor krijgt, geproduceerd door het Chinese concern Geely en Horse Powertrain Limited.

Banden tussen Mercedes en Geely



Geely is het Chinese moederbedrijf achter onder meer Volvo, Polestar en Lotus. Horse op zijn beurt, is een eerder in 2024 opgerichte joint venture van Geely en Renault. Ook voor Mercedes is Geely geen vreemde, doordat de twee samen achter het nieuwe elektrische Smart schuilgaan.

Specificaties Chinese motor in Mercedes CLA



De voor de Mercedes CLA geplande motor krijgt mild hybride-techniek heeft een vermogen van 250 pk en een maximumkoppel van 360 Nm. Kijkend naar de prijslijst van de huidige Mercedes CLA (vanaf 45.485 euro met 150 pk), gaan we uit van een instapprijs van minimaal 50.000 euro voor de nieuwe CLA met de Chinese motor. Dat is toch geen weggevertje. We zijn benieuwd wat de traditionele Mercedes-clientèle daarvan vindt.

Wel een Duitse katalysator



Hoewel de motor in China van de band rolt, wordt de katalysator in Duitsland gemonteerd. Zo verzekert Mercedes zich ervan dat de motor aan de Europese emissienormen voldoet. De nieuwe CLA wordt gebaseerd op het MMA-platform, met opties voor mild hybride en volledig elektrische aandrijflijnen. Een plug-in hybride zit er niet tussen, volgens de laatste berichten.



Ook Chinese software in CLA



Interessant is dat de Geely-motor niet de enige Chinese technologie in de nieuwe Mercedes CLA is. Eerder dit jaar werd bekend dat de CLA ook een geavanceerd rijhulpsysteem krijgt van het Chinese bedrijf Momenta. Daarmee wordt het de eerste Mercedes die ook in de stad semi-autonoom kan rijden.



Elektrische versie met flinke actieradius



De volledig elektrische CLA krijgt naar verwachting een 240 pk sterke motor op de achteras en een 89,6 kWh accupakket. Volgens de optimistische Chinese WLTC-norm, is die goed voor een energieverbruik van slechts 12 kWh per 100 km en een actieradius van zo’n 750 km.

Omgerekend naar de in Europa gehanteerde WLTP-cyclus, blijft daar waarschijnlijk 535 tot 562 kilometer van over. Nog altijd niet verkeerd. Dankzij de 800V-architectuur van het MMA-platform kan de auto in 15 minuten tot 400 km bereik bijladen.

Wanneer komt de nieuwe Mercedes CLA?



De splinternieuwe Mercedes CLA komt naar verwachting in 2025 op de markt. Voordat de mild hybride-versie met de Chinese benzinemotor op de markt komt, is het waarschijnlijk al in 2026.