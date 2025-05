Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 18 (2025)

Nieuws

Voor de eerste keer dit jaar bereikte de buitentemperatuur zomerse waarden. Op de redactie zaten we echter binnen te zwoegen. We kijken terug op de afgelopen zeven dagen. Daarin werden we blij van Toyota en vroegen we ons af of het ooit nog goed komt met de comeback van een roemrucht Italiaans merk.

Top - Toyota-topman houdt van de geur van benzine

Wie had ooit bedacht dat uitgerekend Toyota de redder van de sportwagen met verbrandingsmotor zou worden. Toch begint het daar aardig op te lijken nu topman Akio Toyoda toe heeft gegeven dat hij dol is op de geur van benzine én het motorgeluid van sportwagens met een verbrandingsmotor. Wat we hiervan gaan merken in de nabije toekomst, lees je hieronder.



Top - Titanenstrijd barst los

We zijn fan van Tesla's maar niet van Tesla-baas Elon Musk. Dus als er iemand opstaat die hem een poepie laat ruiken, vinden we dat alleen maar leuk. Die iemand is Jeff Bezos, de man achter webwinkel Amazon. Dat hij onlangs zangeres Katy Perry de ruimte inschoot, vonden we al lachen - jammer dat ze ook terugkeerde. Maar nu maakt hij korte metten met de Cybertruck, zoals je in het bericht hieronder kunt lezen.

Top - Citroën is weer lekker eigenzinning

Bij Citroën is de tijd van de oersaaie Xsara, ZX en C8 definitief voorbij. Het Franse merk maakt weer auto's die er eigenzinnig uitzien. Toegegeven: de nieuwe C5 Aircross is wéér een SUV (houdt het dan nooit op?), maar kijk die achterlichten eens in het bericht hieronder, hoe gaaf zijn die!

Flop - Nieuwe EV van Volkswagen rijdt zomaar 1000 km

We vinden de Volkswagen ID. ERA een gaaf ding. Een 7-persoons SUV mét stekker die op een volle acculading meer dan 1000 kilometer aantikt. Hoe dat zit, lees je in het bericht hieronder. Drie keer top dus. Waarom we de grote VW tóch een flop vinden, is omdat-ie niet naar Europa komt. Volkswagen, doe hier wat aan.

Flop - Mercedes CLA: sparen is rijkdom vergaren

Dat de nieuwe Mercedes CLA bij de flops van deze week staat, heeft niks met de auto te maken. Wie doet er nou moeilijk over een elektrische, fraai gelijnde sedan met 272 pk én een acteradius van officieel 743 km? Het flopperige zit 'm in de prijs, die wij niet kunnen ophoesten. Hoeveel de CLA kost, lees je hieronder.

Flop - Help de Lancia Ypsilon er bovenop

De nieuwe Lancia Ypsilon dreigt een flop te worden. In ieder geval in Nederland. Afgelopen april werden slechts 9 stuks geregistreerd. Zelfs de kleine nieuwkomer Leapmotor T03 deed het beter (55 exemplaren). Maar we vinden de 'Yp' juist zo leuk! Het kostte ons dan ook weinig moeite om in het bericht hieronder 5 functies te noemen waar EV-rijders blij van worden.