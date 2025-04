Amazon-oprichter slaat Elon Musk om de oren met spotgoedkope elektrische pick-up

Nieuws

Het was wachten op de eerste serieuze aanval op de Tesla Cybertruck. Wie zou het doen? En vooral: hoe? Die aanval is nu ingezet. Vanuit een onverwachte hoek. En met een verrassend resultaat – vooral voor de portemonnee.

Maak kennis met Slate, een nieuw automerk uit de Verenigde Staten dat voor een deel drijft op de rijk gevulde schatkist van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Net als Elon Musk – oprichter van Tesla – behoort Bezos tot de rijkste mensen ter wereld. En die willen nog wel eens uitpakken met ambitieuze en opvallende projecten.

Zo schoot Musk ooit een Tesla Roadster de ruimte in. Bezos deed onlangs hetzelfde, maar dan met zangeres Katy Perry. Die is overigens weer veilig teruggekeerd, ongetwijfeld tot verdriet van velen. En nu heeft Bezos ook een elektrische pick-up. Nou ja zeg.

Blank Slate: elektrische pick-up met plagende naam

Op aarde gaat Bezos de strijd met Musk aan met de Blank Slate (letterlijk ‘schone lei’). Deze elektrische pick-up is inderdaad volledig nieuw ontworpen. De naam zit vol knipoog: hussel de letters van 'slate' door elkaar en je krijgt... Tesla. Rijke-mensenhumor, zullen we maar zeggen.

Prijsbreker: vanaf 20.000 euro

Waar de Tesla Cybertruck opvalt door zijn futuristische uiterlijk én forse prijskaartje, kiest Slate voor een andere aanpak. De elektrische pick-up kost naar verwachting omgerekend zo’n 20.000 euro – afhankelijk van Europese belastingen en eventuele importtarieven. Een revolutionair lage prijs voor een elektrisch voertuig in dit segment.

Die lage prijs is mogelijk dankzij bijzondere keuzes. Zo bestaat een groot deel van de carrosserie uit ongelakt kunststof. Wil je een kleurtje? Dan kun je de panelen laten wrappen. Of je pakt een verfkwast. Verder geen duur infotainment, maar ruimte voor je eigen bluetooth boombox. Het interieur is kaal en de portierruiten slinger je ouderwets met de hand open.

Modulair ontwerp

Niet Slate, maar jij als koper bepaalt wat er allemaal op en aan komt. Uniek is dat de kunststof onderdelen gemakkelijk te vervangen zijn. Zo verander je de elektrische pick-up moeiteloos in een SUV. Alle accessoires zijn zelf te monteren en worden thuisbezorgd. In de VS komen bovendien service-hubs voor het onderhoud - en voor wie zoals wij twee linker handen heeft.

Actieradius Blank Slate

Om de prijs laag te houden, levert Slate zijn pick-up met één elektromotor, gemonteerd op de achteras. Toch hoef je je niet bekocht te voelen: met 204 pk is de auto vlot genoeg voor het asfalt. Je kunt kiezen uit twee batterijvarianten: 52,7 kWh (voor 240 km bereik) of 84,3 kWh (voor 390 km). Snelladen van 20 naar 80 procent kost ongeveer 30 minuten. Niet high-tech, maar voldoende.

Komt Slate ook naar Europa?

Of en wanneer de Blank Slate naar Europa komt, is nog niet duidelijk. In de Verenigde Staten zijn de orderboeken inmiddels geopend. De eerste leveringen staan gepland voor 2026.