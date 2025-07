Elektrische bussen veruit meest verkocht in 2025 - maar is het genoeg?

Nieuws

In de eerste zes maanden van 2025 zijn bizar weinig bedrijfsbussen verkocht. Toch is er een lichtpuntje: elektrische bussen zijn veruit het meest verkocht. Maar het blijft een druppel op een gloeiende plaat. En hoe dat zo komt, is niet het allerbeste verhaal.

Jarenlang heeft de overheid subsidiepotjes gehad om elektrisch rijden te stimuleren. Ook voor bestelwagens. De miljoenen vlogen je om de oren, maar een echt succes is het nooit geworden. Ondernemers waren weinig geneigd om te verduurzamen. Het resultaat: anno 2025 is slechts 4 procent van het totale Nederlandse bedrijfswagenpark elektrisch.

Strafmaatregelen blijken effectiever dan belonen

Dat er iets moest veranderen om duurzame mobiliteit een impuls te geven, was duidelijk. En inmiddels blijkt: straffen werkt beter dan belonen. In plaats van subsidies voor elektrische bestelwagens, betalen ondernemers nu simpelweg méér voor vervuilende varianten.

De bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens is verdwenen en daarbovenop komen de steeds meer zero-emissiezones. Deze combinatie lijkt effect te hebben: ondernemers kiezen nu sneller voor een elektrische bus.

Verkoop keldert door vooruitschuifgedrag

Toch is dat succes relatief. Wat er feitelijk gebeurt, is dat veel ondernemers hun aankoopgedrag vorig jaar al aanpasten. In 2024 werden er méér bestelwagens – met name diesels – dan ooit verkocht. Waarom? Om de bpm-verhoging te ontlopen én om voorlopig nog toegang te houden tot zero-emissiezones.

Gevolg: in 2025 is de verkoop ingestort. Dit zijn de aantallen in de eerste zes maanden van 2025, afgezet tegen het topjaar 2024 en het meer normale 2023:

2025 2024 2023 Elektrisch 7554 4998 4769 Diesel 1682 38878 31666 Benzine 68 1016 684

(Cijfers: BOVAG)

De beker gaat dus naar de elektrische bus, maar met deze aantallen duurt het nog jaren voordat de dieselbus uit het straatbeeld is verdwenen. Misschien dat de groei van het aantal zero-emissiezones stimulerend gaat werken. Per 2029 mogen hier alleen nog maar emissievrije bestelwagens rijden.

Zero-emissiezones als sleutel tot succes?

Of het moet zo zijn dat die zones een zachte dood sterven. In Frankrijk lijken ze dit jaar te verdwijnen en een tiental Duitse steden heeft eveneens geen boodschap meer aan de milieuzones. Toch blijft het in veel andere steden nodig om een sticker aan te schaffen om de Duitse 'Umweltzone' in te rijden.