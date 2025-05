Zero-emissiezones: hoe zit het nu? Alle regels en zones op een rij

Nieuws

Zero-emissiezones zijn bijna vijf maanden actief, maar nog altijd bestaat er onduidelijkheid. Verhalen van ondernemers die het centrum niet meer in mogen zijn eenvoudig te vinden. Maar kloppen die verhalen wel? Tijd voor een zero-emissie-update.

Zero-emissiezones nu al in 16 centra

Op 1 januari 2025 stelden 14 gemeenten zero-emissiezones in. Ondertussen is dit aantal gegroeid naar 16 en nummer 17 komt eraan. Op 1 juli gaat ook het centrum van Enschede op slot. Daarna is het even rustig, maar tot 2030 komen er zeker nog 11 stadscentra met een zero-emissiezone bij. Zie de volledige lijst onderaan dit artikel.

Boetes vanaf 1 juli: ken de regels!

Wie in deze steden moet zijn met een bedrijfsbus, zou ondertussen echt op de hoogte moeten zijn. Tot en met eind juni worden er nog geen boetes uitgeschreven en blijft het bij een waarschuwing. Maar daarna ga je toch echt voor 120 euro op de bon.

Wie mag er wel of niet naar binnen?

De basisregel is simpel: je krijgt alleen toegang met een bestelwagen die géén CO2-uitstoot. Toch zijn er enkele uitzonderingen, vooral voor voertuigen die vóór 2025 op kenteken zijn gezet. Hier zit een belangrijk en raar verschil:

Een Euro-6 busje dat vóór 1 januari 2025 is geregistreerd, mag nog tot 1 januari 2029 de zero-emissiezone in.

Exact hetzelfde busje, maar geregistreerd op of ná 1 januari 2025, is niet meer toegestaan.

Deze gekkigheid heeft te maken met de basisregel van de zero-emissiezone: je hebt per 2025 alleen toegang met bestelwagens die geen CO2-uitstoot hebben. Omdat dit voor veel ondernemers niet haalbaar bleek, zijn er uitzonderingen gemaakt voor voertuigen die vóór 2025 op kenteken zijn gezet.



De regels nog even overzichtelijk op een rij

Euro-4 en oudere busjes: volledig verboden in zero-emissiezones.

en oudere busjes: volledig verboden in zero-emissiezones. Euro-5 busjes: toegestaan tot 1 januari 2027.

busjes: toegestaan tot 1 januari 2027. Euro-6 busjes, op kenteken voor 1 januari 2025: toegestaan tot 1 januari 2029*.

busjes, op kenteken voor 1 januari 2025: toegestaan tot 1 januari 2029*. Euro-6 busjes, op kenteken op of ná 1 januari 2025: verboden in zero-emissiezones.

Overigens zijn er ontheffingen voor allerlei situaties. Dus check die eerst, want mogelijk heb je recht op toegang omdat je een bijzondere bedrijfswagen hebt:

Dagontheffing : je kunt 12 keer per jaar een tijdelijke ontheffing aanvragen.

: je kunt 12 keer per jaar een tijdelijke ontheffing aanvragen. Andere ontheffingen : er zijn allerlei ontheffingen, bijvoorbeeld voor gehandicaptenvervoer, speciale uitvoeringen etc.

In welke steden zijn zero-emissiezones?

In onderstaande lijst staan alle gemeenten die een zero-emissiezone hebben of hebben aangekondigd. Dit neemt niet weg dat er de komende jaren nog meer steden bij komen. Maar dit is wat wij nu weten: