Zero-emissiezones: 3 grote knelpunten waar ondernemers tegenaan lopen

De invoering van zero-emissiezones blijft voor veel ondernemers met een bedrijfsbus een punt van zorg. Uit onderzoek van ANWB Zakelijk blijkt dat 64 procent zich zorgen maakt. De volgende 3 grote knelpunten liggen hier ten grondslag aan.

1 - Onzekerheid

Volgens het onderzoek komt een groot deel van de zorgen voort uit het veranderlijke overheidsbeleid in de aanloop naar de invoering van de eerste 14 zero-emissiezones op 1 januari 2025. En hoewel de regels inmiddels bekend zijn, blijft er onduidelijkheid bestaan over de handhaving en de exacte grenzen van deze milieuzones.

2 - Grootste uitdaging

Uit de enquête blijkt verder dat 23 procent van de ondervraagde ondernemers de zero-emissiezones als zijn grootste uitdaging beschouwt. Onduidelijkheid over welke voertuigen de zones wel of niet in mogen, draagt hierbij aan. Dit terwijl de regels helder zijn: voertuigen met een Euro-4 motor of lager zijn niet toegestaan, Euro-5 en Euro-6 motoren mogen naar binnen, hetzij voorlopig.

3 - Boetevrije periode

Er is een boetevrije periode van zes maanden ingevoerd, wat ondernemers enige ademruimte geeft. Toch blijft 60 procent van de 190 respondenten zich zorgen maken over de vervanging van zijn bedrijfsbus. Dit laat zien dat de overgang naar zero-emissiezones voor veel ondernemers nog steeds een groot vraagteken is.