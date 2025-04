Mercedes-Benz Vision V - waarom je in dit busje alleen achterin wil zitten

Nieuws

Waar het bij andere auto's nog wel eens ruzie oplevert wie er mag rijden, wil iedereen bij de Mercedes-Benz Vision V achterin zitten. De concept car laat zien hoe Mercedes denkt over luxe vervoer in de nabije toekomst. Al in 2026 verwachten we de eerste productiemodellen.

Gebouwd op Van Electric Architecture

De Mercedes Vision V combineert de functionaliteit van een bedrijfswagen met het comfort van een premium limousine. Het is de beoogd opvolger van de V-klasse, de personenversie van de Vito. De Vision V is de eerste Mercedes die gebruikmaakt van de nieuwe Van Electric Architecture (VAN.EA).

Deze schaalbare, elektrische basis maakt het mogelijk om verschillende modellen – van ruime gezinswagens tot VIP-shuttles – te ontwikkelen. Ook de opvolgers van de Vito en Sprinter worden op termijn op dit platform gebouwd.

Zakelijke lounge op wielen

Het interieur van de Vision V oogt als een luxe lounge. De ‘Private Lounge’ achterin is uitgerust met een uitschuifbaar 65-inch 4k-bioscoopscherm, een Dolby Atmos-geluidssysteem met 42 speakers én interactieve sfeerverlichting. De zijruiten fungeren als extra schermen voor een 360 graden kijkbeleving.

Met zeven belevingswerelden – waaronder entertainment, werk, ontspanning en jawel, karaoke – verandert de elektrische bestelwagen in een rijdende beleving. Dit maakt de Vision V volgens Mercedes ideaal voor zakelijke ritten waarbij onderweg werken of ontspannen centraal staat. Of als VIP-taxi XXL.

Een glazen scheidingswand tussen bestuurder en passagiers zorgt voor privacy en kan, net zoals de zijruiten, elektronisch worden geblindeerd. Via het ingebouwde touchpad regel je alle functies, van het scherm tot de verlichting.



Superscreen en hightech cockpit

Ook voorin biedt de Mercedes Vision V een digitale ervaring van formaat. Een Superscreen met drie schermen loopt van de ene tot de andere dakstijl en toont realtime navigatie, voertuiginformatie en entertainment.

Design: zakelijk én stijlvol

De Vision V laat zien dat een bedrijfsvoertuig ook een stijlicoon kan zijn. Het lage silhouet, de enorme grille met 190 verlichte lamellen, 24-inch wielen en de iconische Mercedes-ster die – verlicht - weer als vanouds bovenop de motorkap prijkt, maken indruk. Mocht dat nog niet genoeg zijn: wanneer passagiers de Vision V naderen, geeft de grille een lichtshow ter begroeting. Ook de wielen zijn voorzien van verlichte lamellen.

De toekomst van mobiel zakendoen

Met de Vision V geeft Mercedes-Benz een nieuwe invulling aan wat een bedrijfswagen kan zijn. Voor ondernemers in het hogere segment – denk aan directievervoer, premium shuttle services of representatieve zelfstandigen – biedt dit model een unieke combinatie van technologie, luxe en ruimte. Vanaf 2026 wordt deze visie werkelijkheid.