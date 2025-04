Nieuwe generatie bestelwagens Renault heeft bijzondere trekjes

Nieuws

Renault komt vanaf 2026 met drie nieuwe elektrische bestelwagens. Die worden gebouwd volgens een nieuw uitgangspunt: één platform voor uiteenlopende constructies, met software als middelpunt. En daarmee kun je blijkbaar eenvoudig ‘back tot the future’, merkten we tijdens een eerste kennismaking in Parijs.



Software als fundament

Traditioneel worden voertuigen opgebouwd rondom de hardware, met software als sluitpost. Renault draait dat nu om. De nieuwe bestelwagens zijn ontworpen als Software Defined Vehicles (SDV). Hierbij vormt de software juist het uitgangspunt. Deze aanpak, ontwikkeld door Renault-dochter Ampere, zorgt volgens Renault voor betrouwbaardere verbindingen, snellere communicatie en nieuwe functies.

Voordelen van deze SDV-architectuur:

Eén centraal besturingssysteem (CAR OS)

Over-the-air updates voor nieuwe functies

Realtime diagnoses en voorspellend onderhoud

Bestuurdersprofielen en apps op elk voertuig (handig wanneer je een vloot hebt en bestuurders met elke bus op pad kunnen met eigen voorkeursinstellingen)

Dankzij deze slimme technologie blijven bedrijfswagens langer up-to-date, is er minder kans op stilstand en stijgt de restwaarde. Volgens Renault’s Alessandro de Rinaldis zal software in 2030 zelfs 40 procent van de voertuigwaarde bepalen.

Flexibel skateboard-platform

De drie nieuwe modellen worden gebouwd op één gedeeld ‘skateboard-platform’. Denk aan een platte basis met wielen, accu’s en aandrijflijn, waarop elke gewenste carrosserie kan worden gebouwd. Dat biedt maximale ontwerpvrijheid.

Klassieke namen, moderne techniek

Renault Bedrijfswagens grijpt met de drie nieuwe elektrische modellen deels terug op historische namen. Een slimme knipoog naar het verleden met het oog op de toekomst, 'back tot the future' als het ware:

1. Renault Trafic E-Tech Electric

De vierde generatie van het bekende model uit 1980. De nieuwe Trafic heeft een dynamisch one-box design, panoramische voorruit en een herkenbaar verlicht logo. Met een hoogte onder de 1,90 meter past hij in parkeergarages. Dit met de wendbaarheid van een Renault Clio: de draaicirkel is slechts 10,3 meter.

2. Renault Goelette E-Tech Electric

De naam Goelette verwijst naar een robuust model uit de jaren 50 en 60. De nieuwe versie is volledig elektrisch en wordt leverbaar als gesloten laadbox, kipper of chassis-cabine. Dankzij de SDV-architectuur is het voertuig eenvoudig aan te passen, bijvoorbeeld voor ambulances of koelwagens. Extra functies zijn makkelijk te koppelen via het CAR OS – vergelijkbaar met apps op je smartphone. Tot aan de B-stijl is de Renault Goelette gelijk aan de Trafic.

3. Renault Estafette E-Tech Electric

Geïnspireerd op de Estafette uit de jaren ’60, combineert dit model retrodesign met moderne techniek. De compacte bus (5,27 m lang, 2,60 m hoog) is ideaal voor stadslogistiek. De cabine loopt naadloos over in de laadruimte, wat zorgt voor ergonomisch werken en mogelijkheden voor inrichting, zoals een werkbank.

Praktisch én toekomstbestendig

Alle modellen krijgen een 800V-systeem voor ultrasnel laden: tot 80 procent in minder dan 20 minuten. De actieradius bedraagt tot 450 kilometer. Dat maakt deze elektrische bedrijfswagens uitermate geschikt voor gebruik in en rond steden, zeker met het toenemende aantal zero-emissiezones in Europa (nu al 320, met nog minstens 500 op komst, volgens Heinz-Jürgen Löw, vicepresident van Renault Bedrijfswagens).