De ontwikkelingen rond elektrisch rijden gaan keihard. Bijvoorbeeld dat boordsystemen groeien van 400 naar 800 volt. Ja, en? We snappen dat niet iedereen er dagelijks mee bezig is, maar het biedt heel wat voordelen. Welke, dat leggen we hier uit.

Bij elektrische personenwagens komt 800V al vaker voor, zie de Porsche Taycan en Hyundai Ioniq 5. In bestelwagenland bijt Mercedes het spits af. Het merk komt in 2026 met een totaal nieuwe generatie elektrische busjes, voorzien van een 800 volt boordsysteem. En dat biedt een aantal fijne voordelen.

Wat is het grootste verschil tussen 400V en 800V?

Het huidige standaard boordsysteem draait op 400 volt. Dit voltage bepaalt hoe snel de accu kan worden opgeladen en hoe efficiënt de energie wordt opgeslagen en overgedragen. Een 800V-systeem verdubbelt de spanning. Hiermee zijn hogere laadsnelheden mogelijk. Ook wordt de beschikbare accuvoorraad efficiënter aangesproken. Lees: het maakt een grotere actieradius mogelijk. Ook al omdat het voertuiggewicht lager kan uitvallen. Hoe dit alles kan, zetten we hieronder in drie punten uiteen.

De voordelen van een 800V-systeem

1. Sneller opladen

Een van de grootste voordelen van 800V is de oplaadsnelheid. Terwijl 400V-systemen vaak beperkt zijn tot laadsnelheden van 150 kW, kunnen 800V-systemen pieken tot wel 350 kW. Dit betekent dat je in 10 tot 15 minuten weer honderden kilometers bereik kunt toevoegen – bijna sneller dan je een bekertje koffie kunt drinken bij het tankstation.

2. Minder warmte, minder verlies

Hogere spanning betekent dat er minder stroom (ampère) nodig is om dezelfde hoeveelheid vermogen te leveren. Hierdoor komt er minder warmte vrij en gaat minder energie verloren. Dit maakt de aandrijflijn efficiënter, wat zich kan vertalen in een grotere actieradius.

3. Lichtere bekabeling

Minder stroom betekent ook dat de kabels dunner kunnen zijn. Dit bespaart gewicht en ruimte, wat weer gunstig is voor het energieverbruik en – daar heb je hem weer - de actieradius van de bus. Bovendien kan een lager eigengewicht worden gebruikt om het laadvermogen te verhogen. Het mes snijdt aan veel kanten.

Heeft 800V nadelen?

Uiteraard zijn er ook wat nadelen. Het grootste nadeel: het is voor bedrijfswagens nog even niet leverbaar. Waarschijnlijk pas in de loop van 2026. Tegen die tijd zullen er bovendien meer 800V-laadstations zijn, want die zijn nu nog schaars. Daarnaast zullen bestelwagens met een 800V-systeem duurder zijn. Maar als je de meerprijs tegen die tijd kunt terugverdienen met meer kilometers, sneller laden en meer vracht, dan is dat voor ondernemers heel wat waard.