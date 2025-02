Elektrisch rijden voor ondernemers: is overstappen interessant?

PARTNERbijdrage

De vraag of elektrisch rijden voor ondernemers een slimme keuze is, is in 2025 relevanter dan ooit. Maar hoe weet je of elektrisch de juiste keuze is? Ford biedt een handige tool om de keuze inzichtelijk te maken: E-Switch Assist.



Waarom elektrisch rijden steeds aantrekkelijker wordt

De meeste ondernemers rijden al jaren in bestelwagens met een diesel- of benzinemotor en hebben hierdoor goed inzicht in de kosten, zoals brandstof- en onderhoudskosten. Tegelijkertijd groeit de wens om milieubewust te ondernemen, mede door de invoering van het nieuwe bpm-tarief en zero-emissiezones. Steden sluiten zich in rap tempo af voor bestelwagens met verbrandingsmotoren, waardoor elektrisch rijden een logische overweging wordt.

Daarnaast speelt de bpm-component een belangrijke rol. De extra belasting op voertuigen met verbrandingsmotoren zorgt ervoor dat prijzen in de buurt komen van elektrische bedrijfswagens. Bovendien verbeteren actieradius, laadcapaciteit en trekgewicht van elektrische bussen snel. Onderzoek van het CBS wijst uit dat de gemiddelde ritlengte voor veel ondernemers minder dan 100 kilometer bedraagt, waardoor een elektrische bus in veel gevallen een goed alternatief is.

Wat betekent elektrisch rijden voor jouw bedrijf?

Er zijn dus mooie voordelen, maar wat betekent een overstap concreet voor jouw onderneming? Welke kosten komen erbij kijken, zoals onderhoud, laadkosten en de eventuele installatie van laadpunten? Voor veel ondernemers is dit nog onbekend terrein. Ford Pro-dealers krijgen hier regelmatig vragen over en hebben daarom een speciaal adviesprogramma ontwikkeld: E-Switch Assist.

E-Switch Assist: inzicht in de overstap naar elektrisch

E-Switch Assist helpt ondernemers inzicht te krijgen in de haalbaarheid van elektrisch rijden. De tool is beschikbaar in twee varianten:

1. Snelle schatting

Op basis van een paar eenvoudige vragen geeft E-Switch Assist een eerste indicatie:

Rijd je een bestelwagen op diesel of benzine?

Wat is het gemiddelde verbruik per kilometer?

Hoeveel uur wordt de bus per dag gebruikt?

Deze snelle analyse laat zien of er een geschikt elektrisch alternatief is. Ook geeft-ie een inschatting van de maandelijkse oplaadbehoefte: alleen ‘s nachts of ook overdag, bijvoorbeeld bij veel dagelijkse kilometers.

2. Gedetailleerde analyse

Voor Ford Transit- of Transit Custom-rijders die Ford Pro Telematics gebruiken, biedt E-Switch Assist een diepgaandere analyse. De tool leest voertuigdata uit en berekent de gedetailleerde laadbehoeften en de kosten per dag. Dit geeft een nog nauwkeuriger beeld van de overstap naar elektrisch rijden.

Persoonlijk advies en ondersteuning

Met het E-Switch Assist-rapport krijgen ondernemers een helder beeld van de impact van elektrisch rijden. Daarnaast ondersteunt Ford Pro bij het opstellen van een oplaadstrategie. Dit omvat onder andere:

Advies over openbare laadmogelijkheden.

Advies over installatie van laadoplossingen bij het bedrijf of thuis.

Hard- en softwareoplossingen voor een efficiënte laadplanning.

Advies over welke keuze de ideale oplossing is: het normale (68 kWh) of grote (89 kWh) accupakket bij de Transit.

Ontdek of elektrisch rijden interessant is voor jouw bedrijf

Wil je weten of een elektrische bestelwagen voor jouw bedrijf een slimme keuze is? Bezoek dan de E-Switch Assist-pagina van Ford Pro en plan een afspraak met een van de adviseurs. Zo krijg je snel en eenvoudig inzicht in de mogelijkheden van elektrisch rijden.