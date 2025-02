Dit is waarom een dieselbus in 2025 peperduur is geworden

Nieuws

Ben je op zoek naar een andere dieselbus? Dan zul je merken dat de nieuwprijzen in 2025 een flink stuk hoger liggen dan vorig jaar. Zo zit dat.

Nieuwe bpm-regels maken dieselbussen duurder

Tot eind 2024 kon je nog een dieselbus kopen zonder bpm te betalen, maar sinds 1 januari 2025 is dat verleden tijd. Ondernemers moeten nu bpm afdragen over bedrijfswagens met een grijs kenteken. En dat maakt een nieuwe bus een stuk prijziger.

Wekelijks het laatste bedrijfswagennieuws? Binnenkort verschijnt onze gratis nieuwsbrief. Schrijf je alvast in om niks te missen.

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De meest verkochte bus van 2024 bijvoorbeeld, de Renault Trafic, had op 31 december 2024 nog een vanafprijs van zo'n 30.000 euro. Stap je nu de showroom binnen, dan kost dezelfde bus ruim 13.500 euro meer. Dat geld verdwijnt overigens niet in de zakken van de fabrikant, maar gaat rechtstreeks naar de Belastingdienst. De btw blijft net zoals voorheen aftrekbaar voor ondernemers.

Zo werkt de bpm-berekening

De hoogte van de bpm wordt bepaald op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig. Hiervoor baseert de Belastingdienst zich op de officiële verbruiks- en uitstootcijfers (volgens de zogenaamde WLTP-testmethode). Voor elke gram CO2 per kilometer betaal je 74,41 euro. Een bus die 180 gram CO2 per kilometer uitstoot, kost daardoor 13.394 euro aan bpm.

Hoe groter de bedrijfswagen, des te hoger het verbruik en hoe meer CO2. En dat kan flink oplopen. Een grote bus, zoals de Mercedes-Benz Sprinter, komt voor de basis dieselversie uit op circa 225 gram CO2/km en daarmee op zo’n 16.742 euro aan bpm. Helemaal bont maakt de populaire Ram 1500 het: deze heeft een CO2-uitstoot van zo’n 350 g/km. En dat betekent dat dit model ineens 26.044 euro duurder is geworden.

Elektrische bussen en PHEV's worden aantrekkelijker

Omdat elektrische voertuigen geen CO2 uitstoten, blijven ze vrijgesteld van bpm. Dit verkleint het prijsverschil tussen diesel- en elektrische bussen aanzienlijk. Voor veel ondernemers wordt hierdoor de overstap naar elektrisch een serieuze optie, zeker omdat elektrische modellen steeds beter presteren en een groter rijbereik hebben.

Een ander aantrekkelijke aandrijving is de plug-in hybride, hoewel het aanbod nog zeer klein is. Omdat deze bussen deels elektrisch, deels op benzine rijden, is de CO2-uitstoot laag. De Ford Transit Custom PHEV stoot op papier zo'n 36 gram CO2/km uit waardoor de bpm beperkt blijft tot 2679 euro.

Het grijze kenteken blijft bestaan

Hoewel de bpm-vrijstelling is verdwenen, blijft het grijze kenteken gewoon bestaan. Dit betekent dat bedrijfswagens nog steeds aan specifieke (ook fiscale) eisen voor de laadruimte moeten voldoen. Een voordeel hiervan is dat de wegenbelasting lager blijft dan bij een gewone personenauto. Een nadeel is dat bedrijfswagens met een verbrandingsmotor en een 2025-kenteken niet langer welkom zijn in zero-emissiezones.

Waarom heet het een grijs kenteken?

Leuk weetje: de term ‘grijs kenteken’ komt uit de tijd van de papieren kentekenbewijzen. Waar personenauto’s een geel kentekenbewijs hadden, kregen bedrijfswagens een grijze variant. Hoewel de fysieke papieren (en kleuren) inmiddels zijn verdwenen, is de naam blijven hangen.