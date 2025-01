Overstappen op een elektrische bestelwagen: 5 punten om op te letten

Nieuws

Nu bestelwagens op grijs kenteken door de bpm zo’n 15.000 euro duurder zijn geworden, worden elektrische bestelwagens een aantrekkelijk alternatief. Maar waar moet je als ondernemer op letten bij de overstap naar elektrisch rijden? Wij bespreken 5 belangrijke aandachtspunten.

1. Hoeveel kilometer rijd je per dag met je bestelbus?

De actieradius van elektrische bestelwagens is vaak de eerste zorg. Maar belangrijker dan de maximale afstand van de bus is de vraag hoeveel kilometers jouw bedrijf dagelijks aflegt.

De meeste moderne elektrische bestelwagens halen met gemak 200 kilometer op één acculading. Grote modellen komen zelfs 300 tot 400 kilometer ver. Toch blijkt uit cijfers van het CBS dat de meeste bedrijven dagelijks niet meer dan 150 kilometer rijden. Controleer je huidige kilometeradministratie om te bepalen of dit ook voor jouw onderneming geldt.

Voor bedrijven die dagelijks meer kilometers rijden dan de genoemde actieradiussen, is tussentijds opladen een optie. Bij een snellader kun je in ongeveer 30 minuten tot 80% van de accucapaciteit bijladen en drie boterhammen met kaas eten.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

2. Zijn er laadmogelijkheden in jouw omgeving?

Waar staat je bestelbus buiten werktijd? Bij je bedrijf, thuis of misschien bij je werknemer? Het is cruciaal om vooraf te onderzoeken of er voldoende laadmogelijkheden zijn.

Kun je een laadpaal installeren op je bedrijfslocatie of thuis? Zijn er openbare laadpalen in de buurt? Dit is extra belangrijk als een werknemer de bus mee naar huis neemt. Houd ook rekening met eventuele beperkingen in het stroomnet. Door netcongestie kan het in sommige regio’s lastig zijn om nieuwe laadpalen aan te sluiten. Controleer dit tijdig, bijvoorbeeld via je energieleverancier, om verrassingen te voorkomen.



3. Kosten elektrische bus: aanschaf versus onderhoud

Een elektrische bestelwagen is in de aanschaf vaak duurder dan een dieselvariant. Daarnaast moet je mogelijk investeren in oplaadpunten. Aan de andere kant is onderhoud goedkoper. Elektrische aandrijving heeft minder bewegende onderdelen, wat lagere onderhoudskosten oplevert. Op de lange termijn kan dit kosten besparen.

4. Wat heb je nodig qua laadvermogen en trekhaak?

Elektrische bestelwagens hebben doorgaans een lager laadvermogen dan dieselmodellen. Dit komt door het zware accupakket.

Neem bijvoorbeeld de Trafic van Renault, de bestverkochte bus van 2024. De dieselvariant heeft een laadcapaciteit tot zo’n 3000 kilogram, terwijl de elektrische versie blijft steken op net geen 1300 kilogram.

Ook het trekgewicht verschilt. De meeste elektrische bussen kunnen aanhangers tussen 750 en 1500 kilogram trekken, met uitschieters naar 2400 kilogram. Bij dieselmodellen ligt dit vaak boven de 2500 kilogram. Controleer goed wat jouw bedrijfsvoering vereist.



5. Heb je het juiste rijbewijs?

Bij een elektrisch model met een gewicht boven 3,5 ton is een C- of C1-rijbewijs vereist. Voor lichtere modellen volstaat een B-rijbewijs.

Er komt echter nieuwe regelgeving aan. Vanaf 1 juli 2025 mag je voertuigen tot 4250 kilogram rijden met een B-rijbewijs, mits je een aanvullende korte cursus volgt. Dit kan de overstap naar zwaardere elektrische modellen eenvoudiger maken.