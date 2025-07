Nieuws

De Nederlandse bedrijfswagenmarkt maakte in de eerste helft van 2025 een opmerkelijke verschuiving door. Van de 9.636 verkochte bedrijfswagens reden er maar liefst 7.554 op elektriciteit. En laat Ford nu net hun grootste e-bus in prijs verlagen. Toeval?

Tot 2024 werden gemiddeld zo'n vier- tot vijfduizend bussen per maand verkocht. Verreweg het grootste deel kreeg een dieselmotor mee. Hoe anders is dat vandaag de dag: slechts 1.682 diesels gingen in het eerste halfjaar van 2025 over de toonbank.

Waar is de bedrijfswagen met dieselmotor gebleven?

Oorzaak: de vervallen bpm-vrijstelling voor dieselbedrijfswagens per 1 januari 2025. Daardoor werd een middelgrote dieselbus al snel 15.000 euro duurder. Bovendien zijn diesels uit 2025 niet langer welkom in zero-emissiezones.

In dit nieuwe speelveld weet Ford Pro zich prima te positioneren. Het merk is met een marktaandeel van 19,2% marktleider in Nederland. Dit is dan vooral te danken aan de middelgrote Transit Custom. Dit model voert met 1291 verkochte exemplaren de verkoopranglijst van de eerste helft van 2025 aan.

Iets minder in trek

De grote Transit is met 338 exemplaren echter iets minder in trek. De eveneens grote Renault Master (649 verkochte exemplaren) en Mercedes-Benz Sprinter (551 ex.) overtroffen de Transit met verve. Om de verkopen van de grote Ford wat op te krikken, komt het merk nu dus met een flinke prijsverlaging.

Prijs Ford E-Transit tot 5300 euro lager

Die verlaging beperkt zich tot de elektrische versies van de Transit, toevallig de grootste markt op dit moment. De E-Transit is er daarom voortaan vanaf 49.425 euro (L2H2, 68 kWh). Een prijsdaling van maximaal 5.300 euro, afhankelijk van de uitvoering.