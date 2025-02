Test elektrische Ford Transit (2025): waarom een binnenspiegel in een gesloten cabine een goed idee is

Nieuws

Is de Ford E-Transit als volledig elektrische bedrijfswagen in het segment tot 3,5 ton een volwaardige vervanger voor een Transit met verbrandingsmotor?

Wat valt op aan de elektrische Ford E-Transit (2025)?

De Ford Transit is al sinds 1965 een van de smaakmakers in bedrijfswagenland, samen met concurrenten zoals de Mercedes-Benz Sprinter, de Volkswagen Crafter en de Renault Master.

De elektrische versie van de Transit is duidelijk herkenbaar aan de blauw geaccentueerde lamellen in de grille, waar ook de stekkeraansluiting achter een klepje te vinden is. Verder lijkt de E-Transit sterk op zijn dieselvariant. Zelfs het – nu nutteloze - brandstofklepje is nog aanwezig.

Wat opvalt is het compacte en gedrongen front, wat zorgt voor een sportieve uitstraling die je niet direct bij een bedrijfswagen verwacht. Dit design is niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar ook functioneel: het biedt de bestuurder een uitstekend zicht op de weg.

Wat is goed aan de Ford E-Transit?

Een groot voordeel van elektrisch rijden is het comfort. De afwezigheid van motorgeluid en -trillingen maakt de rijervaring extra prettig. De E-Transit is bovendien goed geïsoleerd tegen omgevingsgeluiden, zoals afrolgeluid en windgeruis. Zelfs bij windkracht 4, tijdens de test, blijft het aangenaam stil in de cabine.

Een ander sterk punt is het onderstel. Ford staat bekend om zijn uitstekende wegligging en dat is bij de E-Transit niet anders. Mede dankzij het zware accupakket ligt de bus stabiel op de weg en stuurt hij verrassend direct. Zelfs zonder lading rijdt hij comfortabel, zonder de springerige vering die veel bedrijfswagens zonder belading vertonen. Je hebt echt niet in de gaten dat je bijna 6 meter lengte, 2,5 meter breedte en 2,5 meter hoogte aan het verplaatsen bent.

De uitrusting is dik in orde voor de chauffeur (zie punt 3 voor de ‘missers’). Veel, heel veel opbergruimtes, bekerhouders, middenstoel om te bouwen tot tafeltje, overzichtelijke bediening, inclusief een 8-inch digitaal instrumentencluster en een 12-inch multimediascherm. Plus een 8-voudig instelbare, stevige en lekker brede bestuurdersstoel, met middenarmsteun en een armsteun in het portier, zodat ook de linkerarm relaxed kan rusten. Stoelverwarming helpt je bovendien comfortabel de winter door, airco doet dat in de zomer.

Wat kan beter aan de Ford E-Transit?

De achteruitrijcamera van de E-Transit (2025) is haarscherp. Alsof je op een 4k-tv een film over achteruitparkeren bekijkt. Dat maakt de teleurstelling over het ontbreken van een digitale achteruitkijkspiegel alleen maar erger. In een gesloten bestelbus kun je, door de laadruimte, immers niet naar achter kijken in een binnenspiegel. Een lcd-variant met camerabeeld zal het rijden – en de veiligheid – dik ten goede komen. Extra jammer is dat het bovendien geen optie is. Dubbel pech. Gelukkig wordt een groot deel van dit manco opgelost door de grote buitenspiegels.

Daarnaast mist de bus standaard een passagiersairbag, wat anno 2024 eigenlijk niet meer zou mogen. Deze is wel optioneel verkrijgbaar voor 300 euro. Ook de stuurkolom had iets slanker gemogen. Bij een bepaalde instelling kan het gebeuren dat je je knie stoot bij het in- en uitstappen.

Wat is de prijs van de Ford E-Transit?

Recentelijk is de Ford E-Transit ruim 5.000 euro goedkoper geworden. Hierdoor begint de prijs van de Ford E-Transit L2H2 (2025) nu bij 53.735 euro. De door ons geteste L3H2-versie met 68 kWh-accu en 184 pk kost 54.975 euro.

De basisversie heeft een actieradius van iets meer dan 300 km, maar in de praktijk bleek dit eerder 250 km, mede door de buitentemperatuur onder de 10 graden. Sinds kort is er ook een 89 kWh-accu beschikbaar, die een bereik van ruim 400 km belooft.

Wat vind ik van de Ford E-Transit (2025)?

De Ford E-Transit is een comfortabele elektrische bedrijfswagen met een stille cabine en goede wegligging. De 184 pk sterke motor biedt voldoende kracht bij het wegrijden, de tussenacceleratie zou iets pittiger mogen zijn. De 250 km actieradius bij koud weer is niet bijzonder hoog, maar voor veel bedrijven toereikend. Bovendien kan de E-Transit met 115 kW snelladen, waardoor je snel weer op weg bent.

Het laadvermogen van ruim 900 kilogram is gemiddeld voor een elektrobus van deze afmetingen, maar zeker iets om rekening mee te houden. Zeker wanneer het na juli 2025 eenvoudiger wordt om met een zwaardere bus te rijden. De 4,2 tons E-Transit kan namelijk tot 1700 kilogram laden.

Alle prijzen in dit artikel ex. btw en bpm