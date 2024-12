PARTNERBIJDRAGE

Niets is zo frustrerend als een bedrijfswagen die onverwacht naar de werkplaats moet. Of het nu gaat om het verversen van olie of een kapot lampje, elke minuut stilstand kost tijd en geld. Wil je dit voorkomen? Dan is het belangrijk om de conditie van je bus proactief te monitoren. Volgens Ford hoef je daarvoor niet naar de dealer.



Slimme technologie houdt jouw bus in topconditie

Elke moderne bedrijfswagen is uitgerust met een boordcomputer die essentiële gegevens verzamelt, zoals foutmeldingen, onderhoudsbehoeften en rijgedrag. Van versleten olie tot een te roekeloze chauffeur: alles wordt geregistreerd.

De uitdaging? Deze data begrijpelijk maken en op het juiste moment gebruiken. Hier komt slimme software zoals die van Ford Pro in beeld. Volgens Marco Pannekoek, Sales Manager Ford Pro Software bij Ford Nederland, biedt deze oplossing ondernemers twee opties: een kosteloze versie en een uitgebreid abonnement.

Wat is Ford Pro Software en hoe werkt het?

Sinds 2019 zijn Ford Transit-modellen standaard uitgerust met een modem dat communiceert met Ford Pro Software. Voor oudere modellen, of zelfs bedrijfswagens van andere merken, is er een losse dongel beschikbaar. Hierdoor kunnen ook gemengde wagenparken met één systeem worden beheerd.

De voordelen op een rij:

Kosteloze Essentials-versie: geeft meldingen over de (fout)meldingen van je voertuigen en geplande onderhoudsbeurten. Zo ben je niet afhankelijk van een chauffeur die problemen doorgeeft.

Uitgebreide Telematics-versie: biedt aanvullende functies, zoals gps-tracking, rittenregistratie en inzicht in rijgedrag. Ideaal voor fleetmanagers of zzp’ers die efficiënter willen werken.

Bespaar kosten en optimaliseer je vlootbeheer

De Telematics-versie biedt naast de genoemde functies de mogelijkheid om rijgedrag te analyseren. Denk aan gegevens over snelheid, remmen, accelereren en brandstofgebruik. Deze inzichten helpen je om chauffeurs te coachen en kosten te besparen, bijvoorbeeld door zuiniger rijgedrag te stimuleren. “Het scheelt zo een flink aantal liters brandstof op jaarbasis. Dat telt toch door, zeker als je meerdere bedrijfswagens in je vloot hebt”, aldus Pannekoek.

Wanneer een elektrische bestelwagen?

Daarnaast ondersteunt de software ondernemers die overwegen over te stappen op elektrische voertuigen. Met Ford Pro E-Switch krijg je advies op basis van gebruiksdata: Hoeveel kilometer rij je? Hoeveel stops zijn er op een werkdag? Is er tijd om tussendoor op te laden? En waar bevinden zich geschikte laadpunten? Op basis van deze data zal de software een advies geven of de overstap naar elektrisch eenvoudig te maken is.

Benut de kracht van Ford Pro Software

Met Ford Pro Software houd je jouw bedrijfswagens optimaal in conditie, verminder je onverwachte stilstand en bespaar je kosten. Wil je ontdekken wat deze technologie voor jouw bedrijf kan betekenen? Plan dan een demonstratie door een van de Ford Pro Software Sales Managers via de Ford Pro-pagina.