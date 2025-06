Nieuws

Met een enorm aanbod van bekende merken kan de ondernemer die een nieuwe bedrijfswagen zoekt veel kanten op. Des te moediger als een nieuwkomer probeert zijn plekje in die markt te veroveren. Zoals dit Chinese merk.

Sinds 2016 timmert Farizon aan de weg. In thuisland China leverde dat in een kleine tien jaar tijd een marktaandeel op van ruim twintig procent. Farizon komt nu een marktaandeel in Europa opeisen. En dat doen ze met elektrische transport- en bedrijfsvoertuigen.

Geely en Farizon

Farizon valt onder de Geely Holding, waar onder andere Volvo, Polestar en Lotus ook deel van uitmaken. Vandaar de vergroeningsmissie: de wens op het hoofdkantoor is dat de hele vloot in 2045 CO2-neutraal is.

Slimme oplossingen

Door slimme oplossingen wordt het volgens Farizon steeds rendabeler en eenvoudiger om goede elektrische bedrijfswagens te bouwen die kunnen concurreren met conventionele bussen. Een voorbeeld van zo’n slimme oplossing is de GXA-M-platform van Farizon, gebouwd van staal en aluminium. Dit zorgt niet alleen voor een compact en stevig onderstel waarin het accupakket wordt verwerkt. De materialen zorgen bovendien voor een gewichtsbesparing op van 8 procent ten opzichte van een conventionele platform. Wat ten goede komt aan actieradius en laadvermogen.

Farizon Supervan: nu verkrijgbaar in Nederland

Ondertussen zijn er al modellen van Farizon te bewonderen op de Europese wegen. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk en in Oost-Europa. De Belgische Beherman Group brengt de Chinese bus nu ook naar Nederland.

Meer over de Farizon SV

De eerste bus die naar Nederland komt is de Farizon Supervan. Deze volledig elektrische bedrijfswagen is vanaf deze week te vinden bij 25 dealers, redelijk goed verdeeld over heel Nederland. Een eerste rij-impressie volgt nog, maar hier alvast de highlights:

Keuze uit 67 kWh en 83 kWh batterij;

Actieradius tot 479 kilometer. Let op: WLTP, stad. Het gemiddelde zal een stuk lager liggen.

30-80 procent opladen in minder dan 30 minuten

Maximaal 13 m 3 laadvolume

laadvolume Tot 1.390 kg laadvermogen

Prijs van de Farizon SV

De prijs van de Farizon begin bij 41.780 euro voor de L1H1. In totaal zijn er drie lengte- en drie hoogteversies leverbaar. Een trekhaak is altijd standaard en kan een aanhanger tot 2000 kilo trekken.