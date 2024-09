Nieuws

Het Chinese merk Maxus is al langer in Nederland met de eDelivers 3, 7 en 9. De eDeliver 5 vult het rijtje mooi aan en is evenals de andere cijfers alleen leverbaar met elektrische aandrijving. Gezien zijn actieradius zul je een dieselversie niet missen.

De Maxus eDeliver 5 (2025) heeft – zeker in de pastelkleurtjes op de foto’s – een schattige uitstraling. Maar vergis je niet, het is best een werkpaard. Hij wordt leverbaar in verschillende lengte- en hoogtevarianten en heeft een laadruimte van maximaal 8,7 kubieke meter en een laadvermogen van 1200 kilogram.

Maxus eDeliver 5 trekt tot 1500 kilo

Opvallend is dat de laadruimte niet alleen vanaf de achterkant (dubbele deuren) en een zijkant bereikbaar is, maar van beide zijkanten met een schuifdeur. Ook praktisch: mocht de laadruimte alsnog tekort schieten, dan mag je er een aanhanger tot 1500 kilo achter hangen.

Maar dan. De hamvraag. Hoe ver kan de eDeliver op een stroomstoot? Maxus zelf heeft het in de eerste berichten over maximaal 489 kilometer (WLTP). Maar dan wel in stadsmodus, de modus waarbij niet hard wordt gereden en remenergie bovendien weer terugvloeit in de 64 kWh-accu. En remmen doe je in de stad. Rij je veel erbuiten, dan kun je er zomaar 100 km vanaf trekken. Wat nog steeds een mooie actieradius is.

Prijs van de Maxus eDeliver 5 (2025)

Maxus maakt pas later meer bekend over prijzen, uitvoeringen en technische gegevens. Wel is duidelijk dat de Maxus eDeliver 5 al in oktober 2024 de showrooms binnenrijdt.